Canal+ annonce un écran noir à ses abonnés sur son application via les TV Samsung et LG

Depuis le 25 septembre, le groupe audiovisuel privé indique qu’un incident dès la connexion empêche l’accès aux contenus et à l’interface de l’application Canal+ des téléviseurs Samsung et LG. Le groupe explore une piste liée aux DNS des fournisseurs d’accès et teste des contournements.

Privés d’accès… Un fil infos incident a été ouvert le 25 septembre sur le site d’assistance de Canal+, le groupe y confirme des écrans noirs à la connexion sur TV Samsung et LG. Les équipes demandent aux abonnés touchés de remonter des informations (marque/année du téléviseur, réinstallation de l’app, FAI, date d’apparition).

Un édit publié hier soir évoque un lien avec le DNS du fournisseur d’accès et propose une manipulation de test. Canal+ précise poursuivre l’investigation. Des abonnés SFR et Bouygues Telecom semblent particulièrement concernés. Les équipes Canal+ indiquent par ailleurs que désactiver l’IPv6 sur les Smart TV LG semble efficace selon les retours collectés.

