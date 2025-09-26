Les abonnés à l’oubliée Freebox Delta S peuvent à présent passer au serveur WiFi 6E de Free

Après l’ouverture le 25 septembre des migrations vers le Server Freebox Delta en Wi-Fi 6E pour les clients Freebox Delta avec WiFi 5, des retours confirment que les abonnés Delta S sont également éligibles. La demande s’effectue depuis l’Espace abonné ; des frais de migration de 49 € sont indiqués par l’opérateur.

C’est confirmé par des retours de Freenautes, les abonnés Freebox Delta S ont désormais, tout comme les clients Delta classique, la possibilité d’échanger leur box WiFi 5 contre la version WiFi 6E.

Commentaire d’abonné sur Univers Freebox.

La procédure est la même que pour les abonnés Delta : Espace abonné, puis rubrique Ma Freebox, Gestion Freebox et “Commander un serveur WiFi 6E”. La livraison s’effectue en relais colis et les frais affichés sont de 49 €. L’échange ainsi consiste à remplacer le Server Delta Wi-Fi 5 lancé en 2018 par le Server Delta Wi-Fi 6E commercialisé la première fois en juin 2022.

Lancée fin 2018 à 39,99 €/mois, la Delta S est la variante sans player TV et sans services TV de la Freebox Delta : elle vise les abonnés qui n’avaient pas besoin du très onéreux Player Devialet ni des bouquets intégrés, et souhaitaient uniquement l’accès Internet fixe et la téléphonie. Elle avait été introduite pour répondre à la demande d’un server seul, dissocié du player.

