Abonnés Freebox : nouvelles promos sur plusieurs smart TV 4K avec jusqu’à 200€ d’économies

Free casse les prix sur les Smart TV Samsung : jusqu’à 200 € de remise pour les abonnés Freebox.

Bonne nouvelle pour les abonnés Freebox : Free propose actuellement des remises immédiates allant jusqu’à 200 € sur une sélection de téléviseurs Samsung QLED et Crystal UHD 4K dans sa boutique en ligne. Ces offres permettent de s’équiper d’un grand écran à tarif réduit, tout en profitant du paiement en 30 fois sans frais. Valables jusqu’au 16 novembre 2025, elles concernent plusieurs modèles de la gamme Q7FA et U7005, avec la possibilité de régler à tout moment le reste à charge après l’achat.

TV QLED 43Q7FA : 50 € de remise immédiate

TV QLED 50Q7FA : 50 € de remise immédiate

TV QLED 55Q7FA : 50 € de remise immédiate

TV QLED 65Q7FA : 50 € de remise immédiate

TV QLED 85Q7FA : 200 € de remise immédiate

TV Crystal UHD 85U7005 : 100 € de remise immédiate

Ces modèles intègrent nativement l’application Oqee, qui donne accès aux chaînes incluses dans votre abonnement Freebox. Pour découvrir comment accéder à cette boutique de Smart TV, nous avons réalisé un tutoriel vidéo détaillé. Vous pouvez y accéder directement depuis votre espace abonné Freebox : connectez-vous, cliquez sur “Télévision”, puis sur “Smart TV Samsung”.

Quelques conditions sont à respecter pour profiter de ces offres avantageuses. Tout d’abord, il est nécessaire de posséder une carte bancaire pour effectuer le premier paiement de votre commande, les mensualités étant ensuite prélevées directement sur votre facture Freebox. Il est également impossible de passer commande si vous avez des impayés chez Free, ce qui reste assez logique.

Enfin, une condition moins connue s’applique : il faut être abonné Freebox depuis au moins 14 mois consécutifs pour que la section Smart TV apparaisse dans votre espace abonné. Autrement dit, si vous venez de souscrire à une Freebox, vous devrez patienter un peu plus d’un an avant de pouvoir bénéficier de ces offres.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox