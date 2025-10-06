Le saviez-vous : il est très facile de programmer des coupures WiFi de votre Freebox, pour se déconnecter

Free propose aux abonnés Freebox de programmer automatiquement la coupure du Wi-Fi, pratique pour favoriser les moments en famille ou limiter la connexion la nuit.

Que ce soit pour favoriser des moments en famille, éviter que les enfants restent connectés tard le soir, ou simplement réduire la consommation énergétique de votre Freebox, Free propose une fonctionnalité pratique : la coupure planifiée du Wi-Fi. Cette option permet de désactiver automatiquement le Wi-Fi à certaines heures, sans avoir à le faire manuellement chaque jour.

Pour les abonnés Freebox Ultra, deux options s’offrent à vous :

Veille totale : toutes les lignes de la box sont éteintes, Wi-Fi compris.

Veille Wi-Fi : seule la connexion Wi-Fi est désactivée, tandis que les autres services restent actifs.

Pour programmer cette coupure, utilisez l’application Freebox Connect, disponible gratuitement sur Android (Play Store) et iOS (App Store). Ouvrez l’application et rendez-vous dans la section “Réseau” (barre en bas) et sélectionnez “Veille planifiée”.

Ensuite, il vous suffira d’activer la fonctionnalité en cochant l’option et de choisir le type de coupure qui vous convient, puis vous pourrez par ailleurs choisir la récurrence des coupures: identiques chaque jour, pour un fonctionnement régulier, ou différentes selon les jours, pratique pour distinguer semaine et week-end.

La sélection se fait simplement en glissant le doigt du début à la fin de la plage souhaitée. La période sélectionnée devient rouge. Il ne reste plus qu’à taper sur “Valider” (en bas) pour enregistrer vos paramètres. A noter, si vous ne validez pas et quittez l’application, un message est affiché pour s’assurez que vous voulez partir sans sauvegarder.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox