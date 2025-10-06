UFC-Que Choisir alerte sur une arnaque en ligne d’un nouveau genre

UFC-Que Choisir met en garde contre une nouvelle arnaque en ligne ciblant les internautes sur les réseaux sociaux. Des escrocs promettent des gains rapides en transformant les victimes en « mules », leur faisant encaisser des chèques avant de les transférer, avec des conséquences financières lourdes et des risques pénaux importants.

Les internautes sont aujourd’hui la cible d’une escroquerie sophistiquée, relayée principalement via les réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram. Des escrocs attirent des particuliers avec des promesses de gains rapides et sans effort. La méthode est simple, mais dangereuse : la victime encaisse un chèque puis doit reverser l’argent à un tiers via virement, en conservant une commission, apparemment alléchante. En réalité, il s’agit d’une arnaque, alerte l’association de consommateurs.

Le terme « mule » désigne une personne rémunérée pour transférer de l’argent obtenu frauduleusement ou pour faire passer de la drogue pour le compte d’un tiers. Ces missions paraissent faciles et lucratives, mais elles sont totalement illégales. Les sanctions peuvent aller jusqu’à 5 ans de prison et 375 000 € d’amende pour complicité de blanchiment d’argent ou d’actes frauduleux.

Comment se déroule l’arnaque ?

Selon UFC-Que Choisir, certains adhérents ont été piégés en tombant sur des annonces très attractives : « Recherche des particuliers pour aider des sociétés à payer moins d’impôts en échange d’une commission ». Un simple clic sur le lien redirige vers un site, puis la conversation s’engage sur WhatsApp avec une personne se faisant passer pour un organisme financier ou une entreprise.

L’escroc propose de gérer les virements à la place de la victime, lui promettant une commission sur l’argent transféré. Le processus se déroule généralement ainsi :

La victime reçoit un chèque par la poste ou sur son compte bancaire. Elle est invitée à transférer une partie des fonds sur le compte d’un tiers. Quelques jours plus tard, le chèque est rejeté pour absence de provision, mais l’argent envoyé a déjà été retiré, laissant la victime débitrice de plusieurs milliers d’euros. Comme le raconte Madame M., victime de cette arnaque : « Je me retrouve avec -13 119 € sur mon compte. J’étais déjà en négatif avant. »

Cette arnaque exploite le délai d’encaissement des chèques : l’argent apparaît rapidement sur le compte de la victime, mais il n’est réellement disponible qu’après vérification par la banque. Les escrocs profitent ensuite de ce délai pour récupérer l’argent et disparaître. Certaines techniques vont jusqu’à falsifier l’endossement du chèque, utilisant l’IBAN de la victime pour signer à sa place et encaisser frauduleusement les fonds.

Les conseils de UFC-Que Choisir

Méfiez-vous des promesses trop belles pour être vraies. L’objectif des escrocs est de vous dépouiller, et non de vous enrichir.

Vérifiez toujours la légalité et consultez votre banque avant d’effectuer un virement ou d’accepter un chèque. Faire la mule est illégal.

En cas de doute ou de perte d’argent, déposez plainte et contactez immédiatement votre banque. Les remboursements restent cependant très rares.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox