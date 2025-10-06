Orange annonce une hausse de prix à certains abonnés Livebox, mais ce n’est pas de sa faute cette fois

Orange annonce une hausse des tarifs de l’option Disney+ à partir du 3 novembre 2025. Selon la formule choisie, la hausse varie de 1 à 2 € par mois, avec toutefois une remise toujours valable pour les abonnés Livebox Max.

Des abonnés Livebox recoivent en ce moment un nouveau mail de la part de l’opérateur : Orange envoie ainsi un courriel intitulé “Information importante – Évolution tarifaire de votre option Disney+”. En somme, les abonnés Livebox ayant souscrit à Disney+ vont payer plus cher à partir du 3 novembre 2025. Une annonce qui n’est pas vraiment une surprise, Disney+ ayant déjà annoncé sa hausse de tarif en septembre.

Crédit image : Univers Livebox

Les nouvelles tarifications sont les suivantes :

Disney+ Standard avec publicité → 6,99 €/mois (+1 €)

Disney+ Standard sans publicité → 10,99 €/mois (+1 €)

Disney+ Premium (4K, 4 écrans) → 15,99 €/mois (+2 €)

Bonne nouvelle pour certains abonnés : les clients Livebox Max bénéficient toujours d’une remise de 5 €, ce qui atténue un peu la facture. Orange rappelle également que la résiliation ou la modification de l’option est possible à tout moment, directement depuis le décodeur TV ou l’Espace Client. Si l’opérateur applique parfois des frais supplémentaires à ses abonnés box et mobile, au moins cette fois, ce n’est pas de son fait. Bien que d’autres opérateurs, comme Free n’ont toujours pas appliqué cette hausse pour leurs abonnés.

Source : Univers Livebox

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox