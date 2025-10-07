Orange va mettre en clair près de 40 chaînes et offrir des “milliers de programmes à la demande” à ses abonnés avec TV

Orange prépare une opération spéciale du mardi 21 au dimanche 26 octobre 2025 prochain.

Cinéma, séries, documentaires… Orange promet “pour tous les goûts et pour toute la famille”. Du 21 au 26 octobre prochain, le FAI annonce la mise en clair de 39 chaînes et d’un vaste catalogue VOD / replay qui sera disponible en libre accès pendant toute la durée de l’opération, cela représente “des milliers de programmes à la demande”.

Pour en profiter sur la TV d’Orange, il faudra se rendre sur le canal 29 dès le 21 octobre pour entrer dans l’univers “mise en clair” et découvrir la sélection de chaînes et de programmes, indique le mag TV de l’opérateur.

L’accès sera possible sur les déécodeurs TV Orange, PC/Mac via tv.orange.fr (service non compatible avec les navigateurs Linux, Opera et Safari), smartphones et tablettes via l’application Orange TV et Smart TV Samsung, Android TV, LG compatibles.

L’opération concerne la France métropolitaine, les Antilles-Guyane, La Réunion et Mayotte. Elle est réservée aux abonnés Internet + TV + Téléphone d’Orange, sous réserve d’éligibilité technique. Nos confrères d’Alloforfait ont de leur côté révélé les chaînes qui seront offerte : Téva, Paris Première, TV Breizh, Paramount Network, Paramount Network Décalé, AB1, Comedy Central, Game One, Game One +1, Gulli Max, TFOU Max, Boomerang, Boomerang +1, Cartoonito, Tiji, Canal J, Nickelodeon Junior, Nickelodeon, Nickelodeon +1, NickToons, Kitchen Mania, Explore, Animaux, Crime District, Chasse & Pêche, Toute l’Histoire, Histoire TV, Ushuaïa TV, MyZen TV, Science & Vie TV, Mangas, Warner TV Next, J-One, Melody, TRACE Caribbean, TRACE Latina, TRACE Vanilla, Mezzo et Automoto la chaîne.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox