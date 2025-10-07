Free Mobile active encore massivement sa 4G 900 MHz pour booster la couverture de ses abonnés

L’ANFR vient de dévoiler son nouvel observatoire des réseaux mobiles et Free ne lésine pas sur le déploiement de sa bande 900 MHz pour soulager et booster son réseau 4G.

Free Mobile accélère sa transition vers un réseau plus homogène et performant. Après avoir amorcé depuis plusieurs mois le recyclage progressif de ses fréquences 3G, l’opérateur passe à la vitesse supérieure : la bande 900 MHz est désormais massivement exploitée pour la 4G. Selon les chiffres publiés par l’ANFR au 1ᵉʳ octobre 2025, 7 868 sites sont techniquement opérationnels en 4G 900 MHz, pour 21 345 autorisés. Rien qu’au mois de septembre, 2 884 nouveaux sites ont été activés et 6 151 autorisations supplémentaires ont été délivrées. A titre de comparaison, au mois d’août, Free Mobile avait activé 1 111 nouveaux sites sur cette bande de fréquence. L’opérateur continue donc sur sa lancée et accélère, même.

Ce basculement s’inscrit dans un redéploiement stratégique de son spectre mobile. En migrant la bande 900 MHz, longtemps réservée à la 3G, vers la 4G, Free améliore la couverture en intérieur, les débits dans les zones denses, et la stabilité de la connexion en zones rurales. Cette décision permet aussi de soulager les bandes 700 MHz et 1800 MHz, utilisées depuis le lancement de la 4G, et de préparer leur réaffectation future à la 5G Standalone (SA). Au total, au premier octobre dernier, l’opérateur comptait 29 833 sites actifs, contre 29 709 chez SFR, 30 203 chez Bouygues Telecom et Orange conserve son leadership avec 32125 sites 4G activés en France métropolitaine.

Cette avalanche d’activations s’accompagne d’un déploiement constant sur les autres bandes. L’opérateur a ainsi activé 161 nouveaux sites en 700 MHz et 137 en 1800 MHz au cours du même mois. L’objectif affiché est clair : libérer progressivement la bande 700 MHz de ses usages 4G pour la dédier intégralement à la 5G, notamment à la 5G SA (5G+), la version « pure » de la cinquième génération mobile, sans appui sur les infrastructures 4G. Ce virage vers la 5G+ repose sur la complémentarité entre les fréquences : le 700 MHz, à longue portée, assure une couverture étendue et une meilleure pénétration dans les bâtiments, tandis que la bande 3,5 GHz, plus large et rapide mais de portée plus courte, apporte la capacité nécessaire pour offrir de très hauts débits.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox