Free Mobile veut booster sa 5G+ avec sa bande fétiche

La nouvelle 5G+, ou 5G stand alone (SA) lancée à l’échelle nationale par Free Mobile va bénéficier d’une amélioration significative, mais l’opérateur cherche encore un équilibre.

Lors de la journée des Communautés Free s’étant déroulée le 18 octobre dernier, Free Mobile a affirmé avoir des projets pour sa nouvelle 5G. Depuis septembre dernier, Free Mobile est le seul opérateur à proposer à l’ensemble de ses abonnés mobiles une 5G se basant sur un coeur de réseau 5G : la 5G standalone (SA). Aussi nommée 5G+ par Orange, qui la propose uniquement sous forme de connexion fixe, cette nouvelle norme réseau utilise pour l’instant uniquement la bande reine de la nouvelle génération de téléphonie mobile : la 3500 MHz.

Cependant, Free Mobile aimerait changer cela. En effet, après un “travail particulièrement long” pour déployer à l’échelle nationale cette technologie, l’opérateur a pour projet de l’enrichir d’une nouvelle bande fréquence. C’est ce qu’un des cadres responsable du réseau, B. Fievet nous a confié : l’opérateur a bel et bien l’intention d’étendre sa 5G+ à la bande 700 MHz.

Ces fréquences, déjà utilisées pour la 4G et même pour la 5G non stand alone, est très prisée par Free puisqu’elle permet une couverture très large et une bonne pénétration des murs. Des qualités essentielles lorsqu’il s’agit de pouvoir proposer son réseau mobile au plus grand nombre. L’utiliser en 5G SA ne nécessiterait par ailleurs “pas de nouveau matériel” sur les équipements de l’opérateur, mais des questionnements persistent. Free cherche en effet à “essayer de trouver le bon équilibre entre les usages 4G et 5G sur cette fréquence pour que l’expérience reste bonne“, en somme, il faut “trouver le bon match“. La vraie question qui se pose n’est pas donc technique, mais de “répartir la ressource“, à savoir les blocs de fréquences, pour proposer un bon service.

D’autant que l’utilisation de ces bandes, en plus de la 3.5 GHz, va permettre “de donner accès à plus de fréquences au mobile et ainsi étendre la couverture“. Utiliser la 700 MHz seule en stand alone serait “contre-productif” explique Bertrand Fievet, puisque l’abonné se “retrouverait avec une fréquence seule alors qu’en 4G, on permet l’agrégation“. Cependant, pour le marché des entreprises, l’utilisation de cette bande seule pourrait avoir “des applications pour que ça soit vraiment utile“.

