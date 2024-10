Fibre : à peine remises à niveau, des armoires déjà dégradées, des expérimentations pour moins faire appel à la sous-traitance

En Essonne, plusieurs opérateurs avaient lancé un plan de reprise de leurs installations face aux malfaçons. Mais quelques mois après, les armoires sont de nouveau abimées.

Il s’agissait d’un réseau “particulièrement accidentogène”, où les lignes coupées ou les raccordements étaient bien plus fréquents et des travaux ont été entrepris pour remettre le réseau de Cœur d’Essonne agglomération et de l’agglomération Paris Saclay à neuf. Mais quelques mois après, Altitude Infra constate à nouveau une dégradation rapide et pointe les interventions mal contrôlées des sous-traitants chargés par les opérateurs commerciaux de raccorder les particuliers et entreprises clients.

Les problèmes sont variés : les techniciens ne suivent pas systématiquement les chemins prévus pour raccorder les clients, des armoires sont fracturées au pied de biche par des techniciens… Une plaie qui va coûter, avec la rénovation de l’ensemble du réseau, environ 11.7 millions d’euros. Pour le Sipperec, il faut traiter le problème ça la racine : la sous-traitance “n’est toujours pas maîtrisée et reste aujourd’hui le principal facteur de la dégradation et du vieillissement accéléré des réseaux de fibre optique“.

D’autant que les outils mis en place pour surveiller les techniciens ne semblent pas toujours efficace. La question se pose d’autant plus à l’heure où le réseau cuivre sera bientôt démantelé et où les abonnés devront passer au THD, notamment grâce à la fibre.

Ainsi, le syndicat propose d’expérimenter sur certaines communes un nouveau mode de raccordement, le mode OI, qui fait en sorte que seul l’opérateur d’infrastructure délégataire se charge d’effectuer les raccordements. “On constate que, moins il y a d’intervenants dans une armoire, moins il y a de dégradation“, explique Jean-Baptiste Mouterde d’Altitude Infra.

