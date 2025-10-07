De nouveaux films débarquent gratuitement sur Oqee Ciné pour la majorité des abonnés Free

Oqee Ciné enrichit son catalogue gratuit avec trois films taillés pour binger sans culpabiliser : un drame amoureux au scalpel, une épopée arthurienne romanesque et un thriller de SF survitaminé, à streamer en illimité pour les abonnés Freebox et Free Mobile 5G via Oqee.

La plateforme de streaming Oqee Ciné, lancée en mars 2023, poursuit son essor avec un catalogue gratuit de plus de 600 titres financé par la publicité (modèle AVOD). De nouveaux contenus arrivent régulièrement (un peu moins qu’auparavant) avec trois nouveautés cette semaine, rapporte le portail Free.

Closer, entre adultes consentants

Un huis clos de 2004 réalisé par Mike Nichols avec Julia Roberts, Jude Law ! Le chassé-croisé amoureux et sexuel de deux hommes et deux femmes où désir, manipulation et jalousie s’entremêlent. Dan, Alice, Larry et Anna se débattent entre passion et vérité, dans un jeu cruel et sincère qui met à nu la fragilité des sentiments et la violence des ruptures.

Lancelot, le premier chevalier (1995)

Lancelot sauve Guenièvre d’une embuscade et voit naître une passion interdite. Promise au roi Arthur pour consolider Camelot face au menaçant Méléagant, Guenièvre hésite entre devoir et sentiments. Devenu chevalier de la Table ronde, Lancelot est déchiré entre loyauté et amour, sur fond d’intrigues et de bataille. Au casting, Richard Gere et Sean Connery.

Total Recall : Mémoires programmées (2012)

Dans un futur oppressant, Douglas Quaid (joué par Colin Farrell), ouvrier hanté par des rêves étranges, tente l’expérience Rekall pour s’évader… avant de devenir la cible d’une traque implacable. À mesure que souvenirs et réalité se brouillent, ses choix pourraient changer le destin de la société.

Oqee Ciné est disponible gratuitement pour les abonnés Free, directement depuis l’application TV OQEE by Free (mobiles, Apple TV, Android TV, Smart TV, Fire TV, web) et via les players des Freebox compatibles.

