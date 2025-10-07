5G : 3 opérateurs n’ont pas encore atteint les 10 500 sites 3,5 GHz exigés d’ici 2025, Free Mobile va devoir mettre les bouchées doubles

L’ANFR dévoile son observatoire mensuel du déploiement des réseaux mobiles des grands opérateurs en France. Toujours en tête sur le nombre de sites 5G toutes fréquences confondues, Free Mobile doit encore activé 738 sites d’ici la fin de l’année sur la bande 3,5 GHz. Une situation toutefois moins alarmante que l’année dernière.

Au 1er octobre 2025, Bouygues Telecom (10 037 supports) et SFR (10 086 ) ont pratiquement bouclé l’objectif de 10 500 sites 5G sur la bande 3,5 GHz attendu d’ici la fin d’année, quand Free Mobile reste en retrait à 9 762 sites, rapporte l’agence nationale des fréquences.

Au cours du mois de septembre, les mises en service 3,5 GHz ont ainsi progressé de +221 chez Bouygues, +155 chez Orange, +77 chez SFR et +135 chez Free. Pour franchir la barre des 10 500 d’ici fin décembre (octobre–décembre inclus) et ainsi remplir les engagements pris auprès de l’Arcep, SFR devra déployer 414 sites soit 138 supports par mois alors que Bouygues doit ajouter 155 sites par mois pour un total de 463 supports. Les deux opérateurs peuvent raisonnablement atteindre l’objectif dans les temps s’ils maintiennent un flux d’ouvertures proche de leur performance de septembre.

Free Mobile, de son côté, devra clairement mettre les bouchées doubles pour combler un déficit de 738 sites en trois mois, il lui faudra déployer 246 sites par mois. Il s’agit du rythme de déploiement qu’il a suivi à de nombreuses reprises en 2025. L’année dernière, l’ex-trublion avait rempli in extremis l’objectif de 8000 sites 3,5 GHz à déployer d’ici fin 2024. En novembre, il lui restait encore quasiment 700 sites à ajouter, il avait alors ensuite intensifié très largement ses déploiements. L’opérateur devrait ainsi une fois de plus accélérer la cadence durant les trois derniers mois de l’année pour entrer dans les clous.

Avec 13 075 sites 3,5 GHz, Orange a dépassé la cible depuis longtemps et poursuit à un rythme soutenu. L’opérateur historique accélère toujours sur la bande 700 MHz en 5G et compte désormais 12 000 sites contre 20 911 pour Free Mobile.

Au total, l’ANFR recense 29 643 sites 5G 3,5 GHz techniquement opérationnels en métropole au 1er octobre 2025 (tous opérateurs confondus), pour 44 298 sites 5G techniquement opérationnels toutes bandes (700 MHz, 2,1 GHz, 3,5 GHz) confondues.

Free Mobile domine toujours de loin le classement général

Au classement général, toutes fréquences confondues, Free Mobile conserve une avance très confortable avec 21 938 sites 5G, devant Bouygues Telecom et ses 16 800 sites. Derrière, SFR avec 15 345 supports, voit Orange se rapprocher (14 797)

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox