Droits TV : beIN Sports persiste à ne pas payer complètement les droits de la Ligue 1

Le conflit financier entre beIN Sports et LFP Media s’envenime. Le diffuseur n’a versé qu’une partie de son paiement pour les droits TV de la Ligue 1, dénonçant des conditions de diffusion trop restrictives, tandis que la Ligue réclame le règlement complet devant la justice.

Le différend entre beIN Sports et LFP Media, la filiale commerciale de la Ligue de football professionnel, s’intensifie. Selon nos informations, le diffuseur franco-qatarien n’a versé qu’une partie de la deuxième échéance prévue pour la diffusion de son affiche du samedi après-midi, évaluée à 78,5 millions d’euros par an. Sur les 18 millions d’euros attendus le 5 octobre, seuls 14 millions ont été réglés.

En cause, les conditions de diffusion contestées par beIN Sports. Le diffuseur dispose du choix 1 ou du choix 2 en alternance pour cette rencontre hebdomadaire, mais son champ de programmation reste restreint : il ne peut diffuser la même équipe plus de huit fois dans la saison, ni la programmer deux semaines consécutives. Des contraintes qui, selon beIN, favorisent le diffuseur principal, notamment la plateforme Ligue 1+, lancée le 15 août, à laquelle reviendraient la majorité des matchs du PSG ou de l’OM.

Cette retenue de paiement de 4 millions d’euros n’est pas une première. Le groupe avait déjà procédé de la même manière lors de la première échéance du 5 août. Dans le même temps, beIN Sports a saisi le tribunal des activités économiques de Paris, à la fois en référé et sur le fond, pour contester les restrictions imposées depuis le début de la saison dernière. Le diffuseur réclame 29 millions d’euros d’indemnités à LFP Media.

En réponse, la LFP Media a également déposé une assignation en référé devant le même tribunal afin d’obtenir le paiement intégral des sommes dues. Une audience est programmée à la fin du mois pour statuer sur les mesures d’urgence, avant une décision sur le fond rendue ultérieurement.

Source : l’Équipe

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox