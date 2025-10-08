Free lance une nouvelle mise à jour des Freebox pour un meilleur WiFi

Free déploie une nouvelle mise à jour corrective 4.9.11 pour ses Freebox Server.

Free continue de peaufiner ses équipements avec une nouvelle mise à jour logicielle pour ses Freebox Server. Depuis le 8 octobre 2025 à 15h00, la version 4.9.11 est disponible pour les modèles Révolution, Pop, Delta et Ultra. Pour en bénéficier, il suffit comme toujours de redémarrer le Freebox Server afin que la mise à jour s’installe automatiquement.

Voici les corrections apportées:

Amélioration de la stabilité de la connexion des répéteurs

Optimisation du roaming des stations non MLO lorsque cette fonctionnalité est activée (sur les Freebox WiFi 7)

Une mise à jour mineure, mais bienvenue, qui vise à renforcer la fiabilité du réseau Wi-Fi dans les foyers équipés de répéteurs Freebox et à améliorer l’expérience de connexion globale des abonnés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox