Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : les offensives anti-Free Mobile d’Orange et SFR, la Freebox Révolution passe un cap, la Pop aussi…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s'est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l'actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents.

6 octobre 2011 : Orange lance Sosh, sa marque low-cost

Orange est passé chez Sosh. Ou est-ce Sosh débarque chez Orange ? Peu importe, l’important est là : Orange a lancé sa marque low-cost il y a 12 ans de cela. Une sortie qui n’a rien d’anodine, puisque la marque constitue un outil de défense pour contrer l’arrivée de Free Mobile prévue quelques mois plus tard. Lors de son lancement, l’opérateur historique proposait trois forfaits : le premier à 19.90€/mois proposait 2 heures d’appels et 500 Mo de data, une autre offre milieu de gamme proposait quant à elle 1Go de data en 3G pour 5 heures d’appels, le tout à 29.90€ /mois et enfin, le forfait le plus cher proposait les appels illimités en plus, pour 39.90€ mensuels.

6 octobre 2022 : le WiFi 6 débarque sur la Freebox Pop

Quelques mois après le WiFi 6E sur la Freebox Delta, Free fait évoluer le serveur de sa Freebox Pop en lançant le 6 octobre 2022 une toute nouvelle version WiFi 6. Seuls les nouveaux abonnés pouvaient en profiter. La migration sera rendue disponible quelques mois plus tard mais le prix de l’offre est resté inchangé. La box a a encore évolué depuis en intégrant le WiFi 7.

8 octobre 2004 : les chaînes de télévision hertzienne débarquent sur Freebox

L’opérateur annonce le 8 octobre 2004 avoir signé un contrat avec l’AGICOA et l’ANGOA pour obtenir l’autorisation de retransmission intégrale et simultanée de chaînes de télévision généralistes hertziennes par ADSL. Une arrivée bienvenue qui permettait ainsi aux abonnés Freebox de bénéficier d’un accès à plus de cent chaînes de télévisions en qualité numérique. “Bénie soit la Freebox” pouvait-on alors entendre dans le spot TV de l’opérateur.

8 octobre 2018 : Free lance son service dédié aux personnes sourdes et malentendantes

Un bon pas pour les abonnés Free atteints de handicaps auditifs. Conformément à l’obligation légale votée en 2018, les opérateurs étaient à partir du 8 octobre tenus de proposer une solution pour les personnes malentendantes et sourdes désirant passer des appels téléphoniques. Free s’est mis en conformité en lançant son propre service : le Relais téléphonique Free. Ce dernier est inclus pour tous les abonnés Freebox Révolution et Free Mobile à 19.99€/mois et inclus 3h d’appels par mois, aux horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 21h00, le samedi de 8h30 à 13h00, hors jours fériés.

Pour y accéder il suffit de télécharger l’application depuis le store de votre téléphone. Il vous permet de contacter une personne entendante via un interprète en visioconférence en français – langue des signes française (LSF) ou via un codeur en langage parlé complété (LPC). Orange, Bouygues Telecom et SFR proposent un service similaire par l’intermédiaire de RogerVoice.

11 octobre 2011 : La Freebox Révolution évolue encore plus

Près d’un an après son lancement, la box emblématique de Free se développe ! Le 11 octobre 2011, l’opérateur annonçait également une salve de nouveautés sur sa Freebox Révolution. Au programme : l’intégration du protocole Flash, permettant aux Freenautes d’accéder à tous les contenus du net (sites et vidéos) lorsqu’ils utilisaient le navigateur présent sur leur box, mais ce n’est pas tout.

En effet, Free offrait également la possibilité de créer ses Bouquets Persos, pour que chaque utilisateur puisse créer sa propre liste de chaînes favorites et a revu par la même occasion le guide des programmes, avec une navigation fluide et qui permet de sélectionner rapidement un programme, d’en obtenir le détail et de lancer un enregistrement. Enfin, dernière nouveauté annoncée : la possibilité pour le player de lire les Blu-Ray 3D. Si cette nouveauté est plutôt bienvenue, la 3D n’aura cependant pas vraiment l’occasion de se démocratiser… Si vous vous êtes équipé et que vous ne le savez pas : la Freebox lit la 3D !

11 octobre 2011 : Red by SFR est né sous un autre nom

SFR a bel et bien lancé le 11 octobre 2011 sa réponse aux forfaits « B&You » de Bouygues Telecom et « Sosh » de Orange. Les Séries Red de SFR proposaient ainsi 4 forfaits sans engagement exclusivement disponibles depuis Internet. Même si le nom changera au fil des ans, Red By SFR est bien né ce jour-là, avec pour objectif de contrer le lancement de Free Mobile.

12 octobre 2000 : l’indestructible Nokia 3310 débarque

Un téléphone portable devenu iconique. Souvenez-vous d’une époque sans smartphones : qui pouvait bien être la star des téléphones portables ? Il a été lancé le 12 octobre 2000 par Nokia, avec un écran de 84×48 pixels et une compatibilité au simple réseau GSM. Plus petit et plus léger que son prédécesseur, le Nokia 3310 est depuis devenu la madeleine de Proust de nombreuses personnes nées avant les années 90, mais a su également devenir culte. Vendu aux alentours de 300 €, le téléphone a pourtant été vendu à 126 millions d’exemplaires environ et s’est intégré dans la culture populaire grâce à deux aspects bien spécifiques : son emblématique Snake II pré-installé et enfin… sa réputation d’être indestructible !

Les vidéos et images prouvant la robustesse du téléphone sont légions sur le Web, avec des tests plus ou moins crédibles

12 octobre 2017 : le réseau SFR change de nom

Un changement qui aura surpris plus d’un utilisateur. Le 12 octobre 2017, dans sa stratégie de regrouper toutes ses offres sous une marque unique, l’opérateur SFR a changé le nom de ses réseaux affiché sur les smartphones. Les abonnés ont ainsi découvert SFR Altice en haut de leur appareil à la place du bon vieux SFR. Une stratégie qui sera finalement abandonnée en 2018, les Français connaissant bien plus SFR qu’Altice en général.

