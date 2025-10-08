Free Mobile facilite l’authentification à deux facteurs sur son espace abonné

Plus la peine de demander un code par mail à chaque fois que vous cherchez à vous connecter à votre espace abonné Free Mobile.

Lors de la journée des communautés Free, les différents acteurs de ces dernières ont pu poser diverses questions à l’opérateur, notamment sur l’avenir comme nous l’avons fait à plusieurs reprises avec des questions sur le futur player par exemple, mais aussi sur des problèmes récurrents. Busyspider, qui a pour habitude de relayer des problèmes remontés par les abonnés, en a par exemple profité pour aborder un souci autour de la double authentification lorsque l’on tente de se connecter sur son espace abonné Free Mobile sur navigateur. S’il est proposé d’utiliser un code reçu par SMS pour valider la connexion, certains usages font que cela n’est pas le plus pratique (si le mobile est inaccessible par exemple) et l’opérateur avait ainsi mis en place un système de vérification par email suite à des premières remontées en ce sens.

Seulement, une problématique persistait : lorsque l’on utilisait ce moyen, il fallait à chaque fois valider un nouveau code pour n’importe quelle consultation. Si la solution par SMS permettait de se souvenir de l’appareil, ce n’était pas possible par email. Free a ainsi confirmé à Busyspider que le souci est désormais réglé et c’est en effet le cas. Dorénavant, lorsque vous demandez un code par email, la case “se souvenir de l’appareil” apparaît maintenant.

Une solution qui permet ainsi de faciliter la connexion à l’espace abonné tout en bénéficiant de la sécurité de l’authentification à double facteur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox