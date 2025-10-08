Free Pro annonce simplifier la vie numérique des collectivités locales avec Chorus Pro

Face à la montée des besoins numériques et à la multiplication des cyberattaques, Free Pro renforce son accompagnement des collectivités locales. L’opérateur lance une facturation simplifiée via Chorus Pro et met en avant des solutions clé en main, alliant connectivité, sécurité et souveraineté numérique.

Les besoins numériques des collectivités locales explosent : connexion très haut débit, téléphonie, cybersécurité… autant d’enjeux auxquels les communes doivent répondre, souvent sans équipe informatique dédiée. Pour les accompagner, Free Pro renforce son offre avec une solution clé en main, alliant simplicité, sécurité et transparence. Désormais, les factures sont automatiquement déposées sur Chorus Pro, la plateforme officielle de l’État dédiée à la facturation électronique.

« Les élus locaux doivent gérer le quotidien et les projets numériques sans toujours disposer de ressources IT internes. Notre mission est de leur simplifier la vie tout en garantissant performance et sécurité », explique Stéphane Lemaitre, directeur commercial de Free Pro. Ainsi, les mairies et intercommunalités peuvent désormais gérer leurs services depuis un espace client unique : téléphonie fixe et mobile, licences, factures et support. L’intégration à Chorus Pro automatise la transmission des factures, offrant un gain de temps considérable et une meilleure visibilité des dépenses publiques.

Free Pro s’appuie sur un maillage national d’équipes techniques et commerciales pour accompagner les collectivités, comme à Brétigny-lès-Norges (Côte-d’Or), qui a fait appel à l’opérateur pour raccorder plusieurs sites et sécuriser son réseau informatique. « Nous avons été sensibles à la proximité humaine et à la clarté de l’offre. Avoir un interlocuteur unique, c’est un vrai confort », témoigne Marion Delhay, secrétaire générale de la mairie. Free Pro met en avant sa souveraineté numérique : ses infrastructures et services de cybersécurité sont opérés et hébergés en France, notamment via ITrust, filiale du groupe Iliad, depuis ses centres de sécurité de Paris et Toulouse.

