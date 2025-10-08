Un mystérieux code dans Freebox OS laisse entrevoir un possible indice sur la future Freebox

Une chaîne de caractères repérée dans le firmware Freebox OS 4.9.10/4.9.11 laisse penser que Free prépare une évolution de Freebox ou une nouvelle Freebox sous le code « fbxgw3‑r1 » dotée au moins d’un port 2,5 Gbit/s.

Début octobre, Tiino-X83 a fouillé les entrailles des Freebox a repéré dans le code de la mise à jour 4.9.10 , toujours présente dans la version 4.9.11, une nouvelle référence matérielle : « fbxgw3‑r1 ». Ce nom de code, accompagné d’une mention de port 2,5 Gbit/s, n’apparaît sur aucun modèle commercialisé. Sur les réseaux sociaux, certains y voient l’abréviation de « Freebox Gateway 3 » et y associent immédiatement l’idée d’une future Freebox V10 ou d’une évolution intermédiaire de gamme. Free n’a pas commenté cette découverte, et il s’agit pour l’heure d’un indice isolé : aucune fiche technique ni calendrier officiel ne vient l’accréditer.

Free prépare-t-il déjà sa nouvelle Freebox ? Une ligne de code est apparue dans le firmware de Freebox OS (4.9.10 et toujours disponible sur la version 4.9.11). Le nom technique de cette Freebox est fbxgw3-r1 et elle disposerait d’au moins un port 2,5 Gbit/s. pic.twitter.com/c65nQi9u9R — Tiino-X83 (@TiinoX83) October 8, 2025

Une Freebox V10 déjà évoquée par Free

Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler d’une nouvelle génération. En mars 2024, lors de la présentation des résultats annuels d’Iliad, le directeur général Thomas Reynaud confiait que les équipes de Free travaillaient déjà sur la prochaine Freebox V10. Il rappelait que Free alterne depuis quinze ans entre modèles « grande génération » et déclinaisons plus accessibles : après la Delta (2018), la Pop (2020) et l’Ultra (2024), un nouveau cycle s’ouvre. Cette nouvelle Freebox est bien sûr indépendante du nouveau Player que Free a confirmé à Univers Freebox le week-end dernier lors de la journée des communautés.

À la lumière de cet agenda, la référence « fbxgw3‑r1 » découverte dans Freebox OS pourrait n’être qu’un prototype de développement ou une évolution matérielle intermédiaire destinée aux professionnels. Néanmoins, la présence d’un port 2,5 Gbit/s confirme que Free continue de miser sur le multi‑gigabit et pourrait démocratiser ces débits dans sa prochaine gamme.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox