Le lancement du nouveau super Player Freebox est prévu dans les mois à venir, Xavier Niel en dit plus

Lors de la Journée des Communautés Free, organisée vendredi 4 octobre au siège d’Iliad, Xavier Niel a levé un coin du voile sur le « super Player » attendu par les abonnés Freebox : un boîtier pensé de bout en bout, mêlant étroitement logiciel et matériel.

Interrogé sur les nouveautés les plus attendues chez Free, le fondateur de Free nous a confirmé lors de la Journée des Communautés Free vendredi dernier que le développement du nouveau boîtier TV de l’opérateur, attendu depuis plus d’un an, avance : « on a réfléchi à un player complètement intégré en soft et en hardware », a-t-il révélé . Sans calendrier précis ni fiche technique officielle pour l’instant, on peut ainsi imaginer que Free a pour ambition de proposer une expérience TV/OTT plus cohérente et performante, fruit d’un travail conjoint entre équipes logicielles et design matériel.

Le FAI n’a pas communiqué davantage de détails, mais ce cap « tout-intégré » pourrait marquer une étape importante pour le futur de l’écosystème Freebox. Les abonnés, qui attendent ce nouveau Player de pied ferme, devraient en découvrir les contours définitifs prochainement puisque l’opérateur nous a indiqué que le lancement est prévu dans les mois à venir.

