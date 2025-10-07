Votre iPhone vous écoute-t-il à votre insu ? Apple et Siri dans le viseur de la justice française

Apple est visé par une enquête à Paris pour la collecte présumée d’enregistrements via Siri, à la suite d’une plainte de la Ligue des droits de l’Homme appuyée par un lanceur d’alerte.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête visant Apple, soupçonné d’avoir collecté des milliers d’enregistrements d’utilisateurs via son assistant vocal Siri. Révélée par Politico, cette procédure confiée à l’Office anti-cybercriminalité (OFAC) fait suite à une plainte déposée en février par la Ligue des droits de l’Homme (LDH), sur la base du témoignage du lanceur d’alerte Thomas Le Bonniec.

Recruté en 2019 par un sous-traitant d’Apple, Globe Technical Services, l’ancien employé affirme avoir écouté des milliers d’extraits audio captés par Siri afin d’améliorer ses performances. Or, ces enregistrements contenaient selon lui des moments intimes ou des informations sensibles permettant parfois d’identifier les utilisateurs. “Il est essentiel de savoir combien de données ont été collectées, où elles sont stockées et si cette pratique se poursuit encore aujourd’hui”, a-t-il réagi auprès de nos confrères.

Après avoir alerté sans succès la Cnil et son homologue irlandaise, responsable des dossiers européens d’Apple, Le Bonniec s’est tourné vers la justice française. La LDH s’est associée à la démarche, tandis qu’une action collective au civil, distincte, mais complémentaire, est portée par l’avocat et ancien député Julien Bayou. Celui-ci invite les utilisateurs français d’iPhone à se regrouper pour demander réparation, dans la lignée d’une “class action” similaire menée aux États-Unis.

Outre-Atlantique, Apple avait accepté fin 2024 de verser 95 millions de dollars pour clore les poursuites intentées par des consommateurs américains. La firme continue néanmoins de nier toute faute. Contacté par Politico, un représentant d’Apple France affirme qu’“Apple n’a jamais utilisé les données Siri à des fins publicitaires ni pour créer des profils marketing”. Dans une note de blog publiée en janvier, le groupe rappelait que la conservation des enregistrements Siri n’est plus automatique et requiert désormais le consentement explicite de l’utilisateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox