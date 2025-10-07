Freebox Pop, Ultra et mini 4K : deux nouvelles chaînes débarquent sur Pluto TV, entre enquêtes criminelles et pop culture

Pluto TV continue d’étoffer son offre gratuite avec publicité en lançant deux nouvelles chaînes thématiques : Forensic Files by Pluto TV et Best of MTV.

L’offre gratuite avec publicité de Pluto TV s’enrichit à nouveau avec le lancement de deux nouvelles chaînes thématiques, Forensic Files by Pluto TV et Best of MTV. Accessibles 24h/24 sans inscription ni abonnement, elles viennent compléter la large gamme de contenus déjà proposés par la plateforme. Après avoir séduit les amateurs de cinéma, de séries ou de documentaires, Pluto TV mise cette fois sur deux univers forts : l’investigation criminelle et la musique pop, pour satisfaire aussi bien les passionnés d’enquêtes que les fans de Taylor Swift.

Avec Forensic Files by Pluto TV, les amateurs de faits divers et de science criminelle sont servis. La plateforme promet une immersion au cœur d’enquêtes réelles où la vérité se cache souvent dans les plus infimes détails. “Le crime parfait n’existe pas. Plongez dans les coulisses de Forensic Files, où des enquêteurs chevronnés assemblent chaque indice pour élucider des crimes horribles qui ont défrayé la chronique”, présente Pluto TV.

Côté musique, Best of MTV célèbre l’icône pop du moment. À l’occasion de la sortie de son nouvel album The Life of a Showgirl, la chaîne devient “la destination incontournable des Swifties”, en diffusant en continu les clips de Taylor Swift, retraçant l’ensemble de sa carrière, de ses débuts country à ses tubes planétaires.

Toujours fidèle à son modèle d’accès simple, gratuit et sans inscription, Pluto TV renforce ainsi son catalogue de chaînes thématiques accessibles 24h/24. Disponible sur le web, sur mobile et sur de nombreux supports (Apple TV, Android TV, Freebox Pop, Ultra et Mini 4K…), la plateforme propose aujourd’hui plus d’une centaine de chaînes gratuites couvrant tous les genres : cinéma, séries, documentaires, humour, musique, télé-réalité, ou encore enquêtes criminelles.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox