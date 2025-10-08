Free prépare un mystérieux “produit révolutionnaire hardware” pour ses abonnés mobiles

Xavier Niel tease un « produit révolutionnaire » pour les abonnés Free Mobile mais pas pour tout de suite.

Lors de la Journée des Communautés Free, organisée au siège d’Iliad, Xavier Niel a glissé le 4 octobre, une rare confidence sur la feuille de route mobile de Free : « On travaille sur des innovations hardware pour les abonnés mobile », tout en précisant que « ça ne va pas être dans les mois à venir ». Le fondateur de Free parle même d’« un produit révolutionnaire hardware ». De quoi attiser la curiosité… et les hypothèses.

Sur le thème de l’innovation, Xavier Niel a donc surpris en sortant du strict champ logiciel ou réseau pour évoquer du matériel dédié aux abonnés mobiles. Il s’agirait ainsi d’apporter quelque chose de tangible aux utilisateurs Free Mobile, au-delà des seules évolutions d’offres, de couverture, débit ou services comme avec mVPN. On imagine toutefois mal l’opérateur lancer un smartphone ou une montre connectée à l’instar Bouygues Telecom récemment. Pourrait-il s’agir d’un objet à utiliser chez soi ou en mobilité via le réseau de Free Mobile ? Autant de questions qui devraient faire désormais travailler les méninges des Freenautes.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox