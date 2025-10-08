Free annonce plancher sur l’acquisition de nouveaux droits TV pour faire revenir les abonnés vers la télévision

Lors de la Journée des communautés Free organisée le 4 octobre au siège d’Iliad, la direction de Free a livré une information clé : après le clap de fin imposé de Free Foot, l’opérateur vise à présent de nouveaux droits pour redonner de l’attractivité à la TV chez ses abonnés.

Free devrait à l’avenir ajouter une nouvelle corde à son arc après l’arrêt soudain de Free Foot cet été. Interrogé sur la suppression du service, Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad nous a apporté un élément de réponse vendredi dernier, plutôt logique : « La Ligue a décidé de récupérer les droits, on n’a pas eu la possibilité de faire une candidature pour ceux-ci ». Free n’a donc pas pu remettre une offre, actant la disparition du dispositif.

Mais qu’en sera-t-il à l’avenir ? Free Foot ayant fait largement ses preuves, l’opérateur a aujourd’hui des idées derrière la tête et compte bien poursuivre l’aventure sur les droits TV. Et qui de mieux que Xavier Niel pour esquisser la riposte : « On essaie de travailler sur un certain nombre de droits, pour essayer de proposer des contenus qui feraient revenir vers la TV ». Sans dévoiler les thématiques sportives concernées ni le calendrier, le message est clair : Free veut renforcer son offre de contenus pour réengager l’audience TV via ses interfaces et recréer des rendez-vous fédérateurs.

Depuis 2020, la relation de Free aux droits TV découle d’une « situation exceptionnelle ». Face aux exclusivités de concurrents comme SFR (RMC Sport), l’opérateur a décidé d’acheter des droits modernes pour éviter que ses abonnés soient privés de compétitions majeures, notamment la Ligue 1. La philosophie alors résumée par Xavier Niel en 2020 lors du lancement de Free Ligue 1, était de « donner accès à tous les contenus » et de contrecarrer les effets d’exclusivité sans les reproduire. C’est dans cet esprit que Free a raflé en 2018 le lot numérique de la Ligue 1.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox