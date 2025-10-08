Nouveau Player Freebox : ce que l’on sait déjà ou presque

Free prépare activement un nouveau boîtier TV qui pourrait marquer une nouvelle étape dans l’écosystème Freebox. Entre rumeurs techniques et déclarations prudentes de Xavier Niel, le projet avance, mais le mystère reste entier. Voilà ce que l’on a pu découvrir depuis l’annonce de Xavier Niel en janvier 2024, en marge du lancement de la Freebox Ultra.

Un nouveau Player Freebox est bel et bien en préparation, et le chantier semble avoir franchi une étape décisive. Interrogé lors de la Journée des Communautés Free, le 30 septembre 2025, Xavier Niel a confirmé que ses équipes travaillent sur un boîtier « complètement intégré en soft et en hardware ». Une manière de dire que Free veut repenser l’expérience TV de bout en bout, en concevant conjointement le matériel et la partie logicielle.

Aucune date de sortie officielle n’a toutefois été annoncée, mais le développement semble désormais bien avancé puisque le lancement devrait se faire dans les mois à venir.

Un projet annoncé depuis bientôt deux ans

En octobre 2024, Free avait admis réfléchir à un “effet waouh” matériel, un défi complexe dans un marché déjà très concurrentiel. Le fondateur de l’opérateur reconnaissait également qu’il est « plus dur d’innover sur le Player », dès qu’il nous avait évoqué le projet en janvier 2024. Tout en indiquant que ses équipes travaillaient sur « des spécificités ou des choses qui devraient plaire ».

Depuis, plusieurs indices sont venus alimenter les spéculations. En janvier 2025, un mystérieux boîtier baptisé “Super Player” est apparu sur la plateforme de benchmark Geekbench, révélant des composants haut de gamme : un processeur ARMv8 à 5 cœurs cadencés à 2,02 GHz, 4 Go de RAM et un système Android 14. S’il s’agit bien du futur Player Freebox, cela marquerait un vrai saut de puissance, gage d’une interface fluide et d’une compatibilité renforcée avec les services OTT et les jeux.

Au-delà des performances, Free s’interrogerait encore sur le système d’exploitation à retenir. Si Android TV semble tenir la corde, comme sur le Player Free TV 4K, Free pourrait cependant créer la surprise sur ce point. L’objectif serait de proposer une interface unifiée, plus cohérente avec l’écosystème Freebox Ultra lancé début 2024, tout en offrant une expérience simplifiée et rapide d’accès aux contenus. Dans ce sens, le service TV Oqee de l’opérateur devrait également être de la partie.

Ce nouveau boîtier pourrait ne pas se limiter aux abonnés Ultra. La possibilité d’une compatibilité plus large était déjà sous-entendue par Xavier Niel lors du lancement de la Freebox Ultra. En incluant potentiellement d’autres offres Freebox, Free pourrait tenter d’uniformiser l’expérience TV du FAI et de moderniser son parc d’équipements.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox