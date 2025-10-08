Free Mobile va se mettre au hardware : quel pourrait être le “produit révolutionnaire” sur lequel planche l’opérateur ?

Xavier Niel a teasé un projet inatendu pour Free Mobile : “un produit révolutionnaire hardware”, mais de quoi pourrait-il s’agir ? À vos pronostics.

Free prépare un virage inédit dans sa stratégie mobile. Lors de la Journée des Communautés Free organisée au siège d’Iliad le 3 octobre, Xavier Niel a levé un coin du voile sur un nouveau projet : “un produit révolutionnaire hardware” sur le mobile. Une annonce rare et volontairement assez floue qui permet de laisser libre cours à l’imagination de chacun.

Habitué à innover dans les box Internet, Free s’apprêterait donc à revenir sur le terrain matériel, cette fois dans l’univers mobile. Si aucun détail officiel n’a filtré, tout laisse à penser qu’il ne s’agira pas d’un simple smartphone estampillé Free, mais on pourrait tendre davantage vers un équipement pensé pour enrichir ou prolonger l’expérience réseau des abonnés. L’idée serait sûrement d’apporter une réelle valeur ajoutée au forfait, en renforçant la connectivité, les services ou l’usage au quotidien. Le terme « produit » utilisé par Xavier Niel, au singulier, laisse penser qu’il s’agira d’un objet unique et ciblé. Plus vraisemblablement, l’opérateur cherche à créer un pont entre le fixe et le mobile, fidèle à sa philosophie de convergence.

Plusieurs hypothèses peuvent émerger autour de ce mystérieux projet. Free pourrait par exemple concevoir un objet qui viendrait compléter certaines fonctions de la Freebox, comme un module améliorant la couverture mobile à domicile, dans la lignée des anciennes femtocells, mais à la sauce 4G/5G. Autre piste : un routeur 5G personnel nouvelle génération, capable de partager efficacement la data du forfait Free Mobile en déplacement, avec une autonomie étendue et des options avancées pour les professionnels. Une autre hypothèse serait une powerbank intelligente 5G/Wi-Fi capable de recharger les appareils tout en servant de routeur mobile.

Free pourrait aussi miser sur l’Internet des objets en lançant un hub multi-SIM/eSIM permettant de connecter montres, PC ou accessoires sans multiplier les forfaits, ou encore un tracker sécurisé exploitant son réseau mobile. Ce hardware pourrait également concerner de tout nouveaux usages grand public pour sa 5G+, une technologie qui est encore majoritairement innovante pour les professionnels. On pourrait ainsi imaginer un produit tourné vers les usages multimédia, exploitant la 5G SA et ses promesses de faible latence, pour offrir une expérience vidéo ou jeu mobile optimisée. On pourrait même aller plus loin, Free pourrait tirer parti de la 5G SA et le edge computing, et concevoir un mini décodeur mobile relié à son réseau pour diffuser jeux et contenus en streaming sur n’importe quel écran. Un produit positionné entre console cloud et Chromecast, optimisé pour les faibles latences de la 5G Free. Le mystère reste entier, mais les Freenautes et observateurs du secteur peuvent laisser libre cours à leurs idées les plus folles, n’hésitez pas à partager les votres dans notre espace commentaire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox