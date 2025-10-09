Free met le turbo, l’opérateur annonce des nouveautés d’ici fin 2025, et des lancements majeurs en 2026
Free se remet à surprendre. Reste désormais à découvrir, pas à pas, ce que l’opérateur a réellement dans sa besace. Lors de la journée des communautés, son directeur général a réussi à nous mettre en haleine.
Dans un marché mobile arrivé à maturité, où innover reste ardu, et un segment fixe encore propice aux offres différenciantes, Free veut se démarquer et a encore faim. Après avoir reconnu fin août, lors de la présentation de ses résultats semestriels, qu’il devait « réagir, innover » face à un contexte plus tendu, l’opérateur enclenche à nouveau la marche avant et n’a pas tardé à remettre l’innovation au centre du jeu.
Mi-septembre, Free a lancé son propre VPN mobile, inclus sans surcoût dans ses offres 5G, une première mondiale, selon lui. Lors de la Journée des communautés Free, le 4 octobre, le directeur général Nicolas Thomas a donné la tonalité en réponse à l’une de nos questions : « Plusieurs nouveautés arrivent chez Free d’ici la fin de l’année », promet-il, avant d’annoncer la véritable montée en puissance : « En 2026, nous allons fortement accélérer avec des lancements importants. »
Dans le viseur des Freenautes, un nouveau player Freebox très attendu, présenté comme un appareil « complètement intégré en soft et en hardware ». Côté mobile, Xavier Niel a aussi teasé un « produit hardware » pensé pour les abonnés, décrit comme « révolutionnaire », sans plus de détails. De quoi alimenter les spéculations sur un accessoire à domicile ou en mobilité… et laisser entendre que Free garde quelques autres cartes surprises pour les prochains mois. Il faudra comme souvent patienter pour en avoir le coeur net.