Free met le turbo, l’opérateur annonce des nouveautés d’ici fin 2025, et des lancements majeurs en 2026

Free se remet à surprendre. Reste désormais à découvrir, pas à pas, ce que l’opérateur a réellement dans sa besace. Lors de la journée des communautés, son directeur général a réussi à nous mettre en haleine.

Dans un marché mobile arrivé à maturité, où innover reste ardu, et un segment fixe encore propice aux offres différenciantes, Free veut se démarquer et a encore faim. Après avoir reconnu fin août, lors de la présentation de ses résultats semestriels, qu’il devait « réagir, innover » face à un contexte plus tendu, l’opérateur enclenche à nouveau la marche avant et n’a pas tardé à remettre l’innovation au centre du jeu.

Mi-septembre, Free a lancé son propre VPN mobile, inclus sans surcoût dans ses offres 5G, une première mondiale, selon lui. Lors de la Journée des communautés Free, le 4 octobre, le directeur général Nicolas Thomas a donné la tonalité en réponse à l’une de nos questions : « Plusieurs nouveautés arrivent chez Free d’ici la fin de l’année », promet-il, avant d’annoncer la véritable montée en puissance : « En 2026, nous allons fortement accélérer avec des lancements importants. »

Dans le viseur des Freenautes, un nouveau player Freebox très attendu, présenté comme un appareil « complètement intégré en soft et en hardware ». Côté mobile, Xavier Niel a aussi teasé un « produit hardware » pensé pour les abonnés, décrit comme « révolutionnaire », sans plus de détails. De quoi alimenter les spéculations sur un accessoire à domicile ou en mobilité… et laisser entendre que Free garde quelques autres cartes surprises pour les prochains mois. Il faudra comme souvent patienter pour en avoir le coeur net.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox