Le VPN de Free Mobile aurait du arriver “plus tôt”, l’opérateur prévoit encore de l’améliorer

Free a récemment affiné son offre mobile avec mVPN, son VPN natif intégré au réseau. Xavier Niel revient sur son lancement retardé et promet déjà de nouvelles fonctionnalités à venir.

Free continue de faire évoluer son réseau mobile avec une approche singulière. Lors de la Journée des Communautés Free, organisée le 3 octobre dernier, Xavier Niel est revenu sur le lancement récent de mVPN, le premier VPN mobile natif intégré directement dans le réseau d’un opérateur. Déployé en septembre pour les abonnés aux forfaits Free et Série Free, ce service inédit n’a pourtant pas vu le jour aussi rapidement que prévu.

« On espérait lancer mVPN plus tôt, on a commencé à travailler dessus avant l’été. On l’a développé en interne et on a fait en sorte que ce soit excessivement simple à utiliser. Même la limite de 12 heures va dans ce sens », a expliqué le fondateur de Free.

Conçu pour offrir une protection de la navigation sur mobile sans configuration complexe, mVPN se distingue par son intégration directe au cœur du réseau Free. Il ne repose donc pas sur une application tierce, mais sur l’infrastructure de l’opérateur lui-même, garantissant une connexion plus rapide, sécurisée et transparente pour l’utilisateur.

Et l’opérateur avait également prévu une réponse, notamment face aux accusations de faciliter le contournement d’âge sur des sites pour mineurs, usage pour lequel mVPN essuie des critiques. Afin d’éviter tout usage inapproprié, surtout par les mineurs, Free a également mis en place des garde-fous. « On ne permet l’activation que depuis la ligne principale, dont le titulaire doit être majeur », précise Xavier Niel.

Et la feuille de route ne s’arrête pas là. L’entrepreneur a confirmé que Free travaille déjà à enrichir les fonctionnalités de mVPN : « On cherche à pouvoir proposer de changer de pays, et d’avoir plus de choix de destinations. » Une évolution qui permettrait aux abonnés de personnaliser leur navigation et de bénéficier de connexions localisées à l’étranger, tout en conservant la simplicité d’usage propre à Free.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox