Un député saisit l’Arcom face à Free Mobile et le lancement de son VPN gratuit pour ses abonnés, l’opérateur se défend

Quand Free Mobile redevient le temps d’une innovation le trublion du secteur avec mVPN, une voix s’élève contre lui dans un contexte il faut le dire très particulier.

Et oui les VPN ça existe, Free ne l’a pas inventé et pourtant… Le député PS Thierry Sother a annoncé hier avoir saisi l’Arcom après le lancement très remarqué cette semaine par Free Mobile d’un VPN gratuit pour ses abonnés mobiles, qu’il juge de nature à contourner l’obligation de vérification de l’âge sur les sites pornographiques.

Dans un communiqué, l’élu du Bas-Rhin dénonce un outil qui « permet à tous les abonnés — sans distinction d’âge — de masquer leur adresse IP, de simuler une connexion depuis l’Italie ou les Pays-Bas et donc de contourner les mesures de restriction d’accès à certains sites, y compris celles liées à la protection des mineurs ». Cette initiative « soulève de graves préoccupations », ajoute-t-il : « En offrant aux mineurs un moyen simple d’échapper à ces dispositifs, Free compromet directement l’efficacité et la portée de cette législation. »

Le parlementaire prévient que ce VPN « menace l’ensemble des futures régulations numériques visant à protéger les mineurs et les internautes français ». Et d’alerter : « En particulier, le projet annoncé par le gouvernement d’interdire l’accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans deviendrait inapplicable si des opérateurs fournissent eux-mêmes des outils généralisés de contournement. » Face à « un risque majeur pour la santé de nos enfants », Thierry Sother dit avoir saisi l’Arcom « afin qu’elle enjoigne sans délai à l’entreprise Free de prendre les dispositions nécessaires au respect de la loi ».

Free, de son côté, se défend auprès de l’AFP : « Le service VPN proposé par Free est un service qui existe déjà par ailleurs, et qui est proposé par de très nombreux acteurs du marché, en France comme à l’international. » L’opérateur précise par ailleurs offrir « un contrôle parental gratuit sur les offres mobiles », actif même lorsque le VPN est utilisé, et permettant aux parents de garder la main sur la ligne secondaire de leur enfant.

Il faut le dire, le contexte est bel et bien particulier, les sites X sont dans l’obligation de mettre en place une vérification de l’âge en France sous peine de mise en demeure et de blocage. Selon l’Arcom, cinq plateformes ont obtempéré en déployant un système tandis qu’Aylo (YouPorn, Pornhub, Redtube) a suspendu ses sites en France. L’autorité estime qu’au premier semestre 2024, près de 40 % des enfants en France consultaient chaque mois des sites pornographiques.

Source : AFP

