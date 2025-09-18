Orange lance une nouvelle salve de promos pour ses abonnés Livebox et Sosh

Orange lance plusieurs promos de rentrée pour ses abonnés Livebox… et même Sosh.

Orange fait sa rentrée avec une série de promotions destinées à ses abonnés Livebox, sans oublier ceux de Sosh. Cinéma, musique… l’opérateur multiplie les bons plans pour occuper vos soirées de septembre.

La boutique VOD propose une large sélection de nouveautés cinéma à partir de 2,99 € le film. Au menu : Minecraft : Le film, Les Bodin’s partent en vrille, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, Kraven the Hunter, ou encore Wicked et Blanche Neige. Une opération qui tombe à pic pour (re)voir les grands succès récents directement depuis sa box TV ou l’application.

Côté musique, Orange propose également une offre flash sur Deezer Premium : 1 € par mois pendant 6 mois, puis 11,99 €/mois. Une offre sans engagement, valable du 18 au 28 septembre 2025 en France métropolitaine. Bonne nouvelle, elle est aussi accessible aux abonnés Sosh.

