Fibre optique : les entreprises y passent massivement, avec un bond spectaculaire en zones rurales

Le dernier baromètre Covage/InfraNum, dévoilé le 16 septembre, révèle une forte progression de l’adoption de la fibre par les entreprises. Longtemps en retrait, les zones rurales affichent désormais un taux de raccordement supérieur aux zones urbaines, marquant un tournant majeur à l’approche de la fin du cuivre.

Le baromètre Covage/InfraNum 2025 de la fibre et des usages numériques en entreprise, présenté le 16 septembre lors de l’Université de la Transition Numérique du Territoire, confirme une adoption en forte progression. Plus de 8 entreprises sur 10 sont désormais raccordées, avec une accélération particulièrement marquée dans les zones rurales, longtemps perçues comme en retard.

L’évolution est particulièrement marquée dans les communes rurales, longtemps considérées comme en retard. En un an, le taux d’adoption y est passé de 60 % à 83 %, dépassant pour la première fois les zones urbaines. À titre de comparaison, 82 % des entreprises des villes et 87 % de celles de l’agglomération parisienne disposent aujourd’hui de la fibre. En revanche, les plus petites structures restent légèrement à la traîne : seules 81 % des entreprises de 1 à 5 salariés ont franchi le pas.

La migration vers la fibre est aussi l’occasion de remettre en question son opérateur. En 2025, 53 % des entreprises déclarent vouloir en changer au moment du raccordement, soit dix points de plus qu’un an auparavant. Mais une fois la bascule effectuée, seules 7 % envisagent un changement supplémentaire.

Si certaines sociétés restent exclues faute d’éligibilité, d’autres refusent volontairement de migrer. Près de 29 % déclarent qu’elles n’en voient pas l’intérêt et n’y passeront que lorsqu’elles y seront contraintes par la fin du cuivre. La moitié des entreprises non fibrées jugent en effet que les débits supérieurs ou la faible latence ne sont pas essentiels à leur activité, notamment pour les petites structures qui utilisent surtout Internet pour la téléphonie sur IP.

Le coût, longtemps un obstacle majeur, recule fortement : il ne représente plus que 10 % des refus en 2025 contre 30 % en 2024. Certaines sociétés pensent aussi ne pas être éligibles alors qu’elles le sont.

Un autre frein tient à la peur d’une rupture de connexion, un risque jugé critique par 82 % des entreprises. Pour y remédier, 8 % ont choisi un double raccordement fibre, même si cette solution reste fragile en cas d’incident sur un même trajet de câble. Plus d’un quart des entreprises optent pour une solution de secours en 4G ou 5G, garantissant une continuité minimale du service, même si la qualité est inférieure à celle de la fibre.

