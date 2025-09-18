Free lance Canal+ La Chaîne en Live dans Oqee sur Google TV et Fire TV pour les abonnés Freebox Ultra

Après iOS et Android mobile avant-hier, c’est au tour de la version Google TV et Fire TV d’Oqee d’intégrer Canal+ La Chaîne en Live.

Encore une bonne nouvelle pour les abonnés Freebox Ultra. Free annonce que Canal+ La Chaîne en Live est désormais accessible directement via l’application Oqee by Free sur Google TV et Amazon Fire TV Stick, nous informe l’opérateur.

Jusqu’ici, cette chaîne n’était disponible que sur les Players TV Free 4K, Player Devialet et depuis ce mardi 16 septembre sur iOS et Android mobile. Son arrivée sur Google TV et Fire TV permet aux abonnés Freebox Ultra de profiter plus largement des programmes Canal+ en direct, notamment sur un second écran connecté, sans surcoût. Suivrons prochainement la version web et Smart TV d’Oqee.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox