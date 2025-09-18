L’Équipe et Ligue 1+ s’allient pour une offre d’abonnement commune

Ligue 1+ et L’Équipe lancent une offre commune à 14,99 €/mois pendant trois mois. Les abonnés profiteront à la fois des matchs de Ligue 1 et des contenus premium du quotidien sportif.

À partir du lundi 22 septembre, les amateurs de football et de sport en général pourront profiter d’une nouvelle formule combinée réunissant Ligue 1+, la plateforme qui diffuse 8 des 9 matchs de Ligue 1 chaque journée, et les contenus premium du journal L’Équipe.

Cette offre sera proposée au tarif de lancement de 14,99 euros par mois pendant trois mois, avant de passer à 19,99 euros mensuels, avec un engagement d’un an, affirme Challenges. Une manière pour les deux acteurs d’élargir leur base d’abonnés tout en renforçant leur présence auprès d’un public passionné.

Lancée début août, la plateforme Ligue 1+ connaît un démarrage fulgurant. Elle revendique déjà 1,026 million d’abonnés, soit l’objectif qu’elle s’était fixé pour toute la saison 2025-2026. Selon Nicolas de Tavernost, président de LFP Media, 72 % des abonnés actuels se sont engagés pour l’ensemble de la saison, un niveau de fidélisation supérieur à celui de son prédécesseur DAZN.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox