Free songe à lancer plusieurs nouveautés importantes sur les players des Freebox, et les dévoile

Free sollicite en ce moment des abonnés directement dans l’app Freebox Connect pour un sondage consacré majoritairement à l’audio des players (TV Free 4K, Devialet, Révolution). Au menu : des pistes très concrètes comme la recopie d’écran, une entrée Bluetooth, ainsi que AirPlay, Google Cast et Spotify Connect.

Des évolutions sur l’audio des Freebox ? Free y pense sérieusement et teste auprès d’un panel d’abonnés l’intérêt et la priorité de nouvelles fonctions audio/vidéo pour ses décodeurs TV. Le questionnaire, visible depuis Freebox Connect, détaille plusieurs options et demande de les classer en importance (échelle de 1 à 5), avec des questions d’usage et de perception (“bonne surprise”, “normal de l’ajouter”, etc.).

Alors quelles nouveautés sont envisagées ?

On commence avec l’Entrée Bluetooth, l’objectif est de permettre d’appairer son smartphone pour envoyer facilement la musique (ou tout flux audio) vers le player et le système audio du téléviseur. Free évalue l’intérêt concret de cette fonction. L’opérateur en profite également pour demander à ses abonnés s’ils connaissent et utilisent la sortie Bluetooth casque (notamment sur le Player Pop), signe que Free cartographie l’usage réel avant d’étendre/adapter les profils Bluetooth.

Free songe également à intégrer AirPlay, Google Cast et Spotify Connect. Ces technologies permettraient d’“envoyer” musique et vidéos depuis un téléphone, une tablette ou un ordinateur directement sur le player, et de contrôler la lecture depuis l’appareil. De quoi simplifier le casting côté iOS (AirPlay), Android/Chrome (Cast) et pour l’audio multi-plateformes (Spotify Connect).

La Recopie d’écran (screen mirroring) plaît également à Free qui sonde sur l’ajout de cette fonctionnalité (ex. AirPlay/Chromecast mirroring) pour afficher l’écran d’un smartphone ou d’une tablette sur la TV, pratique pour les apps non disponibles sur le player, une présentation, des photos, etc.

Ces évolutions permettrait une simplicité d’envoi de contenus accrue depuis n’importe quel écosystème (iPhone/iPad, Android, PC/Mac), mais aussi plus de cas d’usage audio (soirées, podcasts, playlists) grâce à l’entrée Bluetooth et Spotify Connect.

À ce stade, Free prend la température pour hiérarchiser ses développements. Aucune date ni feuille de route officielle n’est annoncée, mais le contenu du sondage révèle clairement les fonctionnalités en réflexion. Si elles voient le jour, elles pourraient concerner une ou plusieurs générations de players (Pop, Devialet, Révolution).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox