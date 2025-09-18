C’est officiel : Amazon lancera son internet par satellite en France l’année prochaine

Amazon a confirmé que son service d’accès Internet par satellite, Projet Kuiper, sera disponible dès le premier trimestre 2026 dans plusieurs pays, dont la France.

L’annonce a été faite lors du World Space Business Week, qui se tient à Paris du 15 au 19 septembre. Ricky Freeman, président des solutions gouvernementales de Kuiper, a indiqué que le lancement concernerait les États-Unis, le Canada, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, rapporte Bloomberg.

Initialement attendu plus tôt, le service arrive avec quelques semaines de retard par rapport au calendrier envisagé après l’obtention, en juillet, d’une licence de dix ans délivrée par l’autorité française des télécommunications.

Au moment du lancement, Kuiper ne reposera que sur un nombre restreint de satellites. La constellation devrait atteindre 129 satellites dès la semaine prochaine, après l’envoi de 27 nouveaux engins le 25 septembre lors de la mission KA-03. Amazon prévoit cependant d’accélérer le déploiement : 1 600 satellites devraient être opérationnels d’ici fin juillet 2026, avant d’atteindre un total de plus de 3 200 satellites à terme.

