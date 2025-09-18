Bouygues Telecom et les 4000 agences Crédit Mutuel et CIC prolongent leur partenariat exclusif jusqu’en 2030 avec de nouvelles offres

Bouygues Telecom annonce ce 18 septembre un contrat de distribution renouvelé et des offres fibre et mobile à prix réduits pour les clients du Crédit Mutuel et du CIC.

Bouygues Telecom et Crédit Mutuel Alliance Fédérale annoncent le renouvellement de leur partenariat exclusif de distribution dans plus de 4 000 caisses et agences Crédit Mutuel et CIC. Conclu pour cinq ans, l’accord court désormais jusqu’en 2030 et s’accompagne du lancement de nouvelles offres fibre et 5G pour cette rentrée.

« Cet accord renouvelé permettra de nourrir notre stratégie multiservices au service de nos sociétaires et clients », a déclaré Éric Petitgand, directeur général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Benoît Torloting, directeur général de Bouygues Telecom, souligne de son côté que ce partenariat « rend nos offres et services encore plus accessibles grâce au maillage territorial de deux grands réseaux bancaires de proximité ».

Des offres fibre et mobile pour les familles, étudiants et professionnels

Jusqu’au 5 octobre 2025, plusieurs promotions sont réservées aux clients Crédit Mutuel et CIC :

Pack box + mobile : une Bbox fibre à 27,99 €/mois associée à un forfait 5G 30 Go à 7,99 €/mois, soit moins de 36 €/mois. L’installation est offerte et les clients bénéficient d’un accompagnement prioritaire au service client.

Forfait rentrée collège : 5 Go à 3,99 €/mois, réservé aux foyers déjà équipés d’une box et d’un forfait mobile.

Avantage étudiants : remise de 5 € sur les forfaits 5G 150 Go et 250 Go pour les 18-25 ans.

Du côté des professionnels, une offre spécifique est également proposée : la Bbox Pro Evolutive à 39,99 € HT/mois, avec deux mois offerts, et deux mois supplémentaires pour les jeunes entreprises de moins de 24 mois. Des réductions exclusives sur les forfaits mobiles complètent ce dispositif.

