Free annonce l’arrivée prochaine de Canal+ La Chaîne en Live sur trois nouveaux supports d’Oqee

Les abonnés Freebox Ultra vont pouvoir profiter de la chaîne Canal+ au-delà de leur Player Free TV 4K, avec un accès à venir sur la version web, Smart TV et Fire TV d’Oqee.

Après avoir intégré l’accès à Canal+ La Chaîne en Live sur la version iOS et Android mobile d’Oqee pour ses abonnés Freebox Ultra, Free compte bien poursuivre ce déploiement sur d’autres supports. Le service TV de l’opérateur l’a annoncé le 17 septembre sur X, la chaîne sera “bientôt” disponible dans les versions web, Smart TV et Fire TV d’Oqee by Free. Il s’agit d’une réelle évolution car jusqu’à présent, seuls le Player TV 4K de Free et le Player Devialet permettaient d’accéder à la chaîne.

Canal+ La Chaîne en Live est incluse dans l’offre Freebox Ultra. Seuls ces abonnés peuvent accéder pour le moment à la chaîne en mobilité sur le canal 40. Si les autres chaînes thématiques de Canal+ apparaissent également désormais dans Oqee notamment sur iOS et Android, elles ne peuvent pas être regardées en mobilité, nous a fait savoir Free.

