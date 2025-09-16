Free Mobile frappe fort et lance un VPN gratuit dans les forfaits de ses abonnés, une 1ère mondiale

Free innove avec mVPN, le 1er VPN intégré à un réseau mobile inclus pour ses abonnés 4G/5G Série Free et 350 Go.

Une innovation, une vraie ! “Free change la donne en devenant le 1er opérateur au monde à inclure sans frais un service VPN grand public intégré à son cœur de réseau mobile. Free mVPN, simple à activer, fiable et doté d’une protection contre les contenus malveillants, est inclus dans le le Forfait Free 5G et la Série Free”, annonce ce 16 septembre l’opérateur.

Free Mobile explique que si plus de 40 % des Français ont déjà utilisé un VPN (Virtual Private Network), “ce service reste souvent payant et contraignant”. Il est également la majorité du temps nécessaire de télécharger une application tierce voire de “s’engager pour un ou deux ans pour obtenir un tarif avantageux”.

C’est la raison pour laquelle Free a décidé d’enrichir ses forfaits Série Free et 350 Go en lançant aujourd’hui Free mVPN. Ses équipes ont développé ce service mobile intégré à son cœur de réseau.

Par conséquent, ce VPN a donc pour “particularité d’être directement opéré sur le réseau mobile de Free, qui bénéficie d’un chiffrement de bout en bout”.

« Un VPN, ça ne devrait pas être un luxe réservé à quelques-uns. Alors on a décidé de l’intégrer à vos forfaits, directement et sans surcoût, comme l’illimité ou la 5G. Encore une fois, Free rend du pouvoir d’achat aux Français », a commenté Xavier Niel, fondateur de Free.

De vrais avantages

Dans le détail, Free mVPN permet de bénéficier :

• d’une confidentialité garantie lors de la navigation,

• d’une protection renforcée contre les contenus frauduleux et malveillants – par

exemple, si un abonné clique sur un lien dangereux reçu par email ou SMS, l’accès au site

est automatiquement bloqué,

• de serveurs localisés en Europe : actuellement, la sortie du mVPN est acheminée via

l’Italie ou les Pays-Bas. Le choix du pays de sortie sera bientôt disponible.

Les abonnés peuvent par ailleurs profiter de ce VPN sans quota, il n’y a aucune limitation de données liée à son usage. mVPN est accessible depuis le téléphone de l’abonné, mais aussi depuis tous les appareils en partage de connexion. Le mVPN est enfin simple à installer, il s’active en un clic depuis l’Espace Abonné ou l’application Free pour une durée de 12h, au terme de laquelle l’abonné retrouve automatiquement un accès Internet local sans avoir rien à faire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox