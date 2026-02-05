Canal+ intègre un nouveau replay dans son application

Le replay de T18 débarque sur Canal+.

Le replay de la chaîne T18 est désormais accessible sur l’application Canal+. Une nouvelle étape pour la jeune chaîne, dont le service de rattrapage a été officiellement lancé le 17 décembre 2025 et qui continue progressivement d’être référencé sur les différentes plateformes de télévision et de streaming.

Depuis hier, les abonnés Canal+ peuvent ainsi retrouver à la demande une sélection des principaux programmes diffusés sur T18, permettant ainsi de retrouver l’ensemble des productions emblématiques de la chaîne. Les utilisateurs peuvent notamment revoir Pour Tout Dire avec Matthieu Croissandeau, [En] quête de sens animé par Ava Djamshidi, ou encore Chez Ruquier.

À ces formats s’ajoutent plusieurs magazines et séries bien identifiés de l’antenne, comme Les Voyages de Julie, M Comme Maison ou L’Art de la joie, renforçant l’offre éditoriale disponible en replay. On peut par ailleurs noter que les abonnés Freebox avec TV by Canal peuvent donc accéder au replay depuis myCanal, mais pas depuis Free TV, l’opérateur n’ayant pas encore intégré le replay sur son interface ou sur les Freebox en général.

