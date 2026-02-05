Orange enrichit fortement son offre TV, accord avec Warner Bros sonnant le grand retour des chaînes Eurosport, arrivée de Discovery Channel et plus encore

13 nouvelles chaînes sont à présent disponible sur la TV d’Orange avec une grande surprise.

Les abonnés Livebox ne les attendaient plus, après avoir quitté la diffusion « classique » sur Orange TV il y a plusieurs années, les chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2 réintègrent enfin l’offre TV du FAI avec les huit chaînes multiplex Eurosport 360 et leur replay associé, le tout intégré aux bouquets « Sports Max » et « Intense ». Warner Bros. Discovery annonce ce 5 février avoir signé un nouvel accord de distribution avec l’opérateur historique français, lequel intègre aussi l’ajout de “Discovery Channel en complément des chaînes linéaires déjà proposées, telles que Warner TV, Warner TV Next, TCM Cinéma , Boomerang, Boomerang +1, Cartoonito, ID, TLC, Food Network, Travel Channel, CNNi, ainsi que le service de streaming HBO Max”, indique un communiqué.

Par ailleurs, jusqu’au 8 avril 2026 inclus, Orange offre à ses clients l’accès à la chaîne Eurosport 1. Par ailleurs, les abonnés à l’offre de streaming HBO Max bénéficieront de l’intégralité des Jeux Olympiques d’Hiver de Milano Cortina 2026 pendant toute leur durée.

Dans le détail, depuis le 8 janvier 2026, le bouquet « Divertissement » d’Orange a lui été enrichi avec l’ajout de Discovery Channel, ainsi que TCM Cinéma, déjà distribuée dans le bouquet « Ciné Séries Max ».

D’autres arrivées sur Orange TV

Dans le même temps, Orange introduit un nouveau canal consacré à la Ligue 1 en ultra haute définition. Baptisé LIGUE 1+ UHD et positionné au canal 200, il permet aux abonnés équipés de matériel compatible de profiter des matchs avec une qualité d’image améliorée.

L’arrivée de ces nouveaux contenus a entraîné une réorganisation du bloc sport. DAZN, jusqu’alors disponible sur le canal 202, est désormais proposé sur le canal 212. Ce déplacement permet de libérer de l’espace pour les chaînes Eurosport tout en conservant une certaine cohérence dans la numérotation des chaînes sportives. Par ailleurs de nombreuses autres chaînes voit leur numérotation changer détaille Alloforfait, plus de 40 au total selon Orange, comme par exemple le pôle cinéma qui est entièrement décalé, avec OCS qui passe du canal 54 au 55, entraînant dans son sillage toutes les chaînes Ciné+, désormais positionnées entre les canaux 56 et 61. Plusieurs chaînes thématiques et de divertissement sont également déplacées, comme Astrocenter, Lucky Jack ou Fashion TV Paris, désormais regroupées entre les canaux 214 et 217. Les chaînes d’information internationales comme France 24, CNN, BBC News, Al Jazeera, Bloomberg ou CNBC sont également décalées dans la liste des chaînes.

La grille de février accueille par ailleurs de nouvelles chaînes. Le Média TV fait son entrée au canal 235, renforçant l’offre d’information et de débats. De son côté, Travelxp est désormais proposé en version haute définition au canal 119, offrant une meilleure qualité d’image aux amateurs de voyages et de découvertes.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox