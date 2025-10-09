La certification WiFi 7 sur les Freebox est un simple “coup de tampon” pour Free

Freebox Ultra : la certification Wi-Fi 7, un simple “coup de tampon” selon Free

Lors de la Journée des communautés Free, organisée le 3 octobre dernier, le trublion des télécoms a tenu à clarifier sa position concernant la certification Wi-Fi 7 de sa Freebox Ultra et de la Freebox Pop. « La certification, c’est un coup de tampon », a expliqué Free, estimant que la reconnaissance officielle de la Wi-Fi Alliance n’apporte pas nécessairement de gain technique réel pour les abonnés.

En clair, l’opérateur ne juge pas prioritaire d’apposer un label tant que ses équipements répondent déjà, sur le plan fonctionnel, aux exigences du standard. Ce discours s’inscrit dans la lignée de la stratégie historique de Free, qui n’a par ailleurs jamais cherché à faire certifier officiellement ses générations de Wi-Fi précédentes, préférant concentrer ses efforts sur le développement interne des fonctionnalités.

D’ailleurs, la Freebox Ultra intègre depuis mars dernier le Multi-Link Operation (MLO), une technologie clé du Wi-Fi 7 permettant d’utiliser simultanément plusieurs bandes de fréquences (2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz) pour offrir des débits plus stables et réduire la latence. En pratique, cette mise à jour aligne déjà la box de Free sur les critères essentiels de la certification.

Free n’est d’ailleurs pas le seul acteur à relativiser la portée du sceau “Wi-Fi 7 Certified”. Plusieurs géants du numérique déploient aujourd’hui des produits présentés comme compatibles avec le standard, sans pour autant respecter l’intégralité des spécifications techniques imposées par la Wi-Fi Alliance. Une manière, pour les constructeurs comme pour Free, de privilégier la performance et la mise en œuvre rapide des technologies plutôt que le passage obligé par la labellisation. En somme, pour Free, la certification Wi-Fi 7 n’est pas une fin en soi, mais un symbole : l’essentiel est que la Freebox Ultra tienne déjà ses promesses en matière de connectivité, sans avoir besoin du tampon officiel.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox