Free annonce un souci technique sur l’application Oqee : des freezes d’image en cours sur toutes les plateformes

Un incident technique perturbe actuellement le service Oqee by Free, provoquant des freezes d’image sur toutes les plateformes. Free assure que ses équipes sont mobilisées pour rétablir la situation au plus vite.

Petit contretemps pour les abonnés Freebox et Free Mobile utilisant Oqee by Free, le service TV de l’opérateur. Ce jeudi, le compte officiel Free 1337 a annoncé sur X (ex-Twitter) qu’un incident technique affectait actuellement l’application, provoquant des freezes d’image chez certains utilisateurs.

Selon l’opérateur, le problème touche toutes les plateformes, qu’il s’agisse des téléviseurs connectés, des smartphones, des box Freebox ou encore des navigateurs web. Le dysfonctionnement se manifeste par des blocages temporaires de l’image, sans pour autant impacter l’audio ou la navigation dans l’application.

Free précise que ses équipes techniques travaillent activement à corriger la panne. En attendant un retour complet à la normale, aucune manipulation particulière n’est requise du côté des abonnés.

