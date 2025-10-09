Free améliore et optimise ses répéteurs WiFi avec une nouvelle mise à jour

Free améliore la stabilité du réseau à la maison avec la mise à jour 2.7.1 de ses répéteurs Wi-Fi.

Free poursuit l’optimisation de son écosystème domestique avec le déploiement de la version 2.7.1 du répéteur Wi-Fi, disponible depuis le 8 octobre 2025. Cette nouvelle mise à jour, diffusée en ligne, s’installe automatiquement lors du redémarrage du Freebox Server. Si ce n’est pas le cas, un simple redémarrage manuel des répéteurs suffit pour en profiter.

Voici la liste des changements apportés

Amélioration de la stabilité de la connexion des répéteurs

Correction de problèmes rares d’application de la configuration Wi-Fi

Optimisation du roaming des stations non MLO lorsque cette fonction est activée

Cette mise à jour vient renforcer la fiabilité et la fluidité du réseau Wi-Fi dans les foyers équipés de répéteurs Freebox, en assurant de meilleures transitions entre points d’accès et une configuration plus stable. Une évolution complémentaire à la mise à jour 4.9.11 des Freebox déployée hier.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox