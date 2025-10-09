Après Free et Orange, SFR lance son application TV sur les téléviseurs et vidéo-projecteurs LG

L’application SFR TV débarque sur les téléviseurs LG, comme l’ont fait Oqee et la TV d’Orange avant elle, il ne manque plus que b.TV.

Bonne nouvelle pour les abonnés SFR : l’application SFR TV est désormais disponible sur le LG Content Store, le magasin d’applications intégré aux téléviseurs de la marque. Les utilisateurs peuvent ainsi la télécharger directement depuis l’écran d’accueil, sans passer par un appareil externe.

Tous les téléviseurs LG équipés du système webOS 5.0 ou supérieur sont compatibles, soit l’ensemble des modèles commercialisés à partir de 2020, selon Numerama. Jusqu’à présent, l’application était déjà accessible sur Android TV, Samsung Smart TV et Hisense TV, des plateformes souvent proposées dans les offres Box + High Tech de SFR. Sur les téléviseurs LG compatibles, toutes les fonctionnalités de SFR TV sont disponibles, accès à plus de 400 chaînes en direct (selon les options souscrites), replay et vidéos à la demande, navigation fluide et interface unifiée avec les autres appareils connectés.

Avec cette extension, SFR continue de renforcer la présence de son application sur les principaux écosystèmes télévisuels. Seule l’Apple TV manque encore à l’appel, un support qui ne semble pas constituer une priorité pour l’opérateur à ce stade. On notera par ailleurs que si Free a signé un partenariat avec le fabricant sud-coréen pour distribuer Oqee sur WebOS en 2024 et a même très récemment confirmé sa compatibilité avec certains vidéo-projecteurs de la marque, Orange lui a emboîté le pas en septembre dernier. Il reste encore Bouygues Telecom, dont la disponibilité de l’application est encore assez limitée. Pour l’heure, Oqee by Free reste l’application TV d’opérateur la plus largement distribuée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox