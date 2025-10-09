Marché des télécoms : l’ARCEP constate un ralentissement notable au deuxième trimestre 2025

Le bilan du deuxième trimestre 2025 publié par l’ARCEP montre un marché des communications électroniques qui ralentit fortement, sous l’effet d’une concurrence tarifaire accrue sur le mobile. La fibre optique confirme sa bonne santé avec près de huit abonnements internet sur dix. Sur le mobile, l’explosion de la 5G et l’augmentation de la consommation de données contrastent avec la chute continue des SMS. Les clients profitent d’une baisse de leur facture mobile et d’une progression modérée de celle des abonnements internet, malgré des hausses de tarifs en 2023 et 2024.

L’ARCEP vient de publier son observatoire des marchés des communications électroniques pour le deuxième trimestre 2025. L’étude montre un marché qui marque le pas après quatre ans et demi de croissance continue. Les revenus des opérateurs se contractent sous l’effet de la baisse des prix des offres mobiles, tandis que l’adoption de la fibre et de la 5G continue à progresser à un rythme élevé. Voici les principaux enseignements à retenir.

Fin d’une période de croissance

Les revenus des opérateurs sur le marché de détail atteignent 9,3 milliards d’euros hors taxes au deuxième trimestre 2025. Après quatre ans et demi de hausse continue, ces revenus reculent de 0,6 % au premier trimestre et de 1,2 % au deuxième trimestre en glissement annuel.

La baisse s’explique surtout par le recul du revenu des services mobiles, lié aux baisses de prix opérées en 2024. Le repli atteint –3 % en un an au deuxième trimestre (contre –2 % au trimestre précédent). Les ventes de terminaux, en revanche, repartent à la hausse (+4 %) après deux trimestres de recul.

La fibre toujours majoritaire mais la croissance ralentit

79 % des abonnements sur fibre. Fin juin 2025, la France compte 32,7 millions d’abonnements à haut et très haut débit. La croissance, qui ralentissait depuis plus de deux ans, se stabilise avec une hausse de 300 000 abonnements en un an. Parmi eux, 25,7 millions sont en fibre optique, soit 79 % du total des abonnements internet (+8 points en un an) et 92 % des abonnements très haut débit.

Croissance de la fibre en décélération. Le nombre d’abonnements fibre (FttH) augmente de +2,8 millions en un an, contre +3,1 millions un an auparavant et +4,2 millions au pic de 2021. Le rythme d’extension du réseau ralentit aussi : 41,6 millions de locaux sont raccordables sur 44,6 millions, soit seulement +2,3 millions en un an contre +6 millions au début 2021.

Haut débit en recul. Les autres technologies à très haut débit (VDSL2, câble coaxial, THD radio, satellite, box 4G/5G fixe) représentent 2,1 millions d’abonnements et leur nombre continue de reculer (–415 000 en un an). Les abonnements haut débit (xDSL et autres) chutent fortement : le nombre de lignes xDSL recule de 32,7 % en un an pour tomber à 4,2 millions.

Très haut débit pour la majorité. Les abonnements très haut débit (≥ 30 Mbit/s) totalisent 27,9 millions de lignes fin juin 2025, soit 85 % des accès internet. Cette adoption massive s’accompagne d’un recul des abonnements haut débit, dont la baisse ralentit néanmoins depuis la fin 2023.

Les box 4G/5G fixes reprennent du service

Retour à la croissance. Les cartes SIM 4G/5G destinées à un usage fixe (box 4G/5G) repartent à la hausse pour la première fois depuis plusieurs trimestres. Leur nombre atteint 560 000 fin juin 2025, soit 110 000 cartes supplémentaires en un an.

Consommation soutenue. Ces abonnés consomment en moyenne 220 Go de données par mois (+12 % en un an), générant un trafic total de 368 000 Téraoctets.

Explosion du parc 5G et consommation de données

84 millions de cartes SIM en service. Le nombre de cartes SIM (hors MtoM) atteint 84 millions fin juin 2025, porté par la croissance des forfaits (+610 000 cartes en un an), alors que le recul du prépayé ralentit. Le nombre de cartes internet exclusives (clés 4G/5G, etc.) décline pour le troisième trimestre consécutif et ne représente plus que 4,7 % du parc total.

Convergence fixe‑mobile. Grâce aux offres combinant box et mobile, 26,2 millions de cartes SIM sont couplées à un accès fixe, soit une progression annuelle de 3,7 % ; cette part atteint 34 % des forfaits.

Boom de la 5G. Au deuxième trimestre 2025, 28,4 millions de cartes SIM ont utilisé au moins une fois un réseau 5G. Cela représente une hausse de 10,1 millions en un an et 34 % du parc total (+12 points en un an). Les cartes actives sur 4G restent majoritaires (75,9 millions, soit 90 % du parc) et continuent de progresser.

Trafic data toujours en forte croissance. Les clients mobiles ont consommé 4,2 exaoctets de données au deuxième trimestre 2025, soit une croissance annuelle d’environ 12 %. La consommation moyenne s’établit à 17,8 Go par mois (+1 Go à 2 Go en un an). Les usages en roaming progressent également (0,11 exaoctets, +16 %).

La voix se maintient, les SMS en chute libre

Moins de SMS mais plus de messageries instantanées. Les Français envoient en moyenne 72 SMS par mois, soit 22 messages de moins qu’un an plus tôt. L’essor des applications de messagerie explique ce déclin : 85 % des 12 ans et plus utilisent ces services. Le nombre total de SMS émis atteint 17,2 milliards au deuxième trimestre 2025 (–23 % en un an).

La voix mobile reste utilisée. Les abonnés ont consommé 49,2 milliards de minutes de communication mobile, dont 8 % en Wi‑Fi. La consommation mensuelle moyenne par ligne mobile se maintient à 3 h 25 minutes par mois (–7 minutes en un an), tandis que celle des lignes fixes chute à 43 minutes par mois.

