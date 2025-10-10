Nouveau : les applications Free et Freebox Connect vont fusionner “si tout se passe bien avant Noël”

Lors de la Journée des communautés du 3 octobre, Free a dévoilé un chantier majeur côté mobile : la réunion de ses deux applications, Free et Freebox Connect, pour proposer une interface unifiée aux abonnés. Objectif : simplifier l’accès aux services et fluidifier les usages au quotidien.

Une app unique, et une connexion qui l’est tout autant. Free veut « simplifier et unifier l’expérience » de ses abonnés sur ses applications les plus importantes, en partant d’un constat chiffré : 50 % des utilisateurs de Freebox Connect utilisent aussi l’app Free. Dans cette optique, l’opérateur nous a annoncé la fusion à venir de celles-ci, avec l’ambition d’apporter « une solution plus simple pour les abonnés, avec une expérience utilisateurs améliorée et un login simplifié ».

« Si tout se passe bien, cela sera avant Noël », a indiqué l’opérateur. La nouvelle application regroupera toutes les fonctions de pilotage (Wi-Fi, équipements, diagnostics) de Freebox Connect et les outils/options liés au compte mobile et fixe de l’application Free, pour réduire les allers-retours entre deux apps et donc clarifier le parcours d’identification.

Au-delà du confort et après avoir choisi de multiplier les applications, Free fait ainsi à présent le choix inverse, qui sera sans doute très apprécié, d’un point d’entrée unique sans complexifier l’interface, tout en renforçant la cohérence de l’écosystème Free. De quoi aussi préparer de futures évolutions.

