Free annonce la vente « bientôt » d’Apple Watch avec forfait eSIM, d’autres marques de montres connectées suivront

Free prépare l’activation d’options eSIM permettant d’associer une Apple Watch cellulaire à un forfait Free Mobile, avec vente de la montre chez l’opérateur. Cette stratégie sera multi-marques, pour couvrir aussi des modèles concurrents à l’avenir.

Lors de la Journée des communautés du 3 octobre, Free a confirmé que l’eSIM pour Apple Watch, assortie de la commercialisation de la montre d’Apple, « arrivera bientôt ». L’opérateur prévoit également une ouverture plus tard à d’autres marques de montres connectées, signal fort d’un futur guichet unique pour les wearables cellulaires.

Le sujet est sur les rails depuis plusieurs années : des indices techniques en juillet et des déclarations plus anciennes de Xavier Niel laissaient entrevoir une fenêtre en 2025 malgré des contraintes contractuelles avec Apple. Free n’a pas donné de date ferme, mais le « bientôt » traduit une phase finale d’intégration dans la distribution et le parcours d’activation, et surtout un accord enfin trouvé avec la firme de Cupertino. L’attente touche donc “presque” à sa fin.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox