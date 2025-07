Free va-t-il lancer l’eSIM sur Apple Watch en 2025 ? Un 1er indice pourrait relancer l’espoir

Attendue de longue date, la prise en charge de l’eSIM sur Apple Watch par Free Mobile pourrait enfin voir le jour d’ici la fin de l’année. Si l’opérateur n’a pas abordé le sujet depuis plus d’un an, un membre incontournable de la communauté pourrait bien avoir déniché un potentiel indice (à prendre avec des pincettes).

Depuis fin 2020, Free Mobile propose l’eSIM à ses nouveaux abonnés, et depuis fin 2022 pour les anciens. Mais cette technologie reste toujours absente sur l’Apple Watch. Si les rivaux de Free permettent déjà d’associer une montre connectée à un forfait mobile via eSIM, l’opérateur de Xavier Niel accuse un certain retard. Une situation assumée et expliquée début 2024.

Dans une interview accordée à Mac4Ever en marge du lancement de la Freebox Ultra, le fondateur de Free se voulait transparent : « Le contrat avec Apple est un petit peu compliqué, donc cela prend du temps… Je ne suis pas sûr que cela soit pour 2024. On va espérer en 2025, mais cela nous oblige à faire un certain nombre de choses, par exemple d’avoir dans toutes nos boutiques, la vente de montres, etc. » Xavier Niel assurait toutefois que « technologiquement, on est prêt ».

Un signal faible mais intrigant repéré dans les certificats SSL de Free

Ce 17 juillet 2025, Tiino X-83, membre hyperactif de la communauté Free, a publié sur X une nouvelle constatation : “Bientôt des forfaits pour Apple Watch chez Free Mobile ? Certains noms de domaine déposés par Free laissent penser que cela pourrait arriver !(À prendre bien sûr avec de grosses pincettes !)”. Selon lui, l’opérateur a récemment généré plusieurs certificats SSL pour des sous-domaines du type watch.free.fr. D’après les informations visibles dans l’image qu’il partage, ces certificats sont valides jusqu’en octobre 2025 et délivrés par Let’s Encrypt, qui pourrait laisser imaginer usage prévu plutôt à court terme.

Les mentions répétées de watch.free.fr laissent espérer la préparation d’une page liée pourquoi pas à des forfaits eSIM spécifiques pour Apple Watch ou autres montres connectées. À ce stade, aucun lancement officiel n’a été annoncé, et cette piste doit être prise avec prudence. Il pourrait également s’agir de simples tests internes.

Un lancement possible d’ici la fin de l’année ?

Free Mobile a déjà déployé les serveurs nécessaires, compatibles avec les Apple Watch. Ne manque plus qu’un feu vert contractuel avec Apple, qui impose des conditions strictes, notamment en matière de distribution physique. Si ces barrières sont levées dans les prochains mois, un lancement d’ici fin 2025 n’est plus à exclure.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox