Comparatif : que valent les nouvelles box 5G de SFR et Red face à Free, Orange et Bouygues Telecom ?

Les box 5G se multiplient en France, portées par les besoins de connexion dans les zones mal couvertes par la fibre. Avec le lancement de leurs nouvelles offres, Red by SFR et SFR viennent enrichir un marché en pleine évolution. Débits, prix, services TV, contenus… tour d’horizon des principales box 5G disponibles aujourd’hui.

Red by SFR et SFR viennent de lancer chacun leurs nouvelles offres de box 5G : une version épurée chez Red, et une formule plus complète avec service TV et décodeur chez SFR. Alors que les box 5G peuvent représenter une alternative crédible à l’ADSL ou à d’autres technologies THD lorsqu’elles ne sont pas disponibles ou trop instables, ces nouvelles propositions relancent la concurrence. Comment se positionnent-elles face aux autres box 5G disponibles sur le marché ? Voici un comparatif pour y voir plus clair.

Les données saisies sont celles affichées le 17 juillet 2025. Si vous lisez cet article plus tard, les informations sont susceptibles de changer. Nous avons ainsi pris chaque offre dans sa présentation sur les sites des divers opérateurs, privilégiant les offres proposant un accès TV lorsqu’elles étaient disponibles, puisqu’il s’agit ici de la majorité des offres.

Prix et connectivité

Prix Box 5G Free 29,99€/mois pendant un an puis 39,99€/mois

Sans engagement Orange 5G+ Home 42,99€/mois / 29,99€/mois pour les 18-26 ans

Sans engagement Bouygues Telecom 5G Box avec TV 44,99€/mois (40,99€/mois pour la version sans TV)

Sans engagement SFR Box 5G avec TV 44,99€/mois (39.99€/mois pour la version sans décodeur TV)

Sans engagement RED by SFR Box 5G 29,99€/mois

Sans engagement Débits annoncés Box 5G Free Jusqu’à 1,5 Gbit/s en débit descendant et jusqu’à 130 Mbit/s en débit montant Orange 5G+ Home Jusqu’à 1 Gbit/s en download Bouygues Telecom 5G Box avec TV Jusqu’à 1,1 Gbit/s en download et 58 Mb/s en upload SFR Box 5G avec TV Jusqu’à 1,1 Gbit/s en download et 150 Mb/s en upload RED by SFR Box 5G Jusqu’à 1,1 Gbit/s en download et 150 Mb/s en upload WiFi Box 5G Free WiFi 7 Orange 5G+ Home WiFi 6 Bouygues Telecom 5G Box avec TV WiFi 6 SFR Box 5G avec TV WiFi 6 RED by SFR Box 5G WiFi 6

TV et Services

Nombre de chaînes incluses Box 5G Free 230 chaînes TV + accessibles en mobilité via Oqee sur Smart TV, smartphone, tablette, ordinateurs Orange 5G+ Home Plus de 100 chaînes de la TV d’Orange sur ordinateur, tablette ou mobile avec l’appli TV.

En option sur téléviseur avec la Clé TV ou avec l’option TV d’Orange sur TV Connectée, à 5 €/mois chacune. Bouygues Telecom 5G Box avec TV Plus de 180 chaînes et 30 replays sur TV grâce à la clé B.tv

Player permettant d’accéder à des services de SVOD, mais nécessite l’achat à 20€. SFR Box 5G avec TV 160 chaînes avec l’appli SFR TV sur mobile, tablette ou PC et sur Décodeur Connect TV RED by SFR Box 5G Pas de TV Services annexes Box 5G Free Oqee Ciné

HBO MAx Basic avec pub offert pendant trois mois Orange 5G+ Home Non Bouygues Telecom 5G Box avec TV Non SFR Box 5G avec TV Netflix Standard avec pub et Bouquet Famille offert pendant 6 mois

Disney+ Standard et Bouquet Famille offert pendant 6 mois

Amazon Prime et Bouquet Famille offert pendant 6 mois

Box + Mobile

Avantage mobile inclus Box 5G Free Jusqu’à 4 forfaits mobiles 5G illimités à 9,99€/mois pendant un an puis 15,99€/mois Orange 5G+ Home Remise sur vos forfaits mobile Orange : jusqu’à 5 forfaits à prix réduits pour vous ou vos proches. Bouygues Telecom 5G Box avec TV Non inclus Box 5G SFR avec TV SFR Multi, vous bénéficiez d’avantages sur tous vos abonnements grâce à votre Box SFR :

jusqu’à 20€/mois d’économies sur chacun de vos forfaits mobiles

jusqu’à 100 Go à partager sur vos lignes mobiles

jusqu’à 5€/mois d’économies sur votre offre Maison Sécurisée RED by SFR Box 5G Non inclus

Verdict : la box 5G de Free reste la plus complète, mais…

Free met en avant une offre à la fois plus accessible financièrement et plus généreuse sur le papier : débits annoncés plus élevés, Wi-Fi plus moderne, et un accès élargi aux chaînes de télévision. Contrairement à ses concurrents, Free ne fournit pas de décodeur, mais mise sur l’application Oqee, disponible sur une large gamme de supports (Chromecast, Apple TV, Fire TV, Smart TV Samsung et LG). À l’inverse, SFR inclut un décodeur dans son prix, tandis qu’Orange et Bouygues Telecom y ajoutent des frais supplémentaires : respectivement 5 €/mois ou 20 € pour la location d’un décodeur ou l’achat d’une clé.

Au final, Free propose une offre 5G plus complète et plus économique… Si vous voulez du triple-play. Sinon, le plus intéressant restera Red by SFR, malgré un débit moindre. Cependant, il faut noter que l’éligibilité à ces box reste très encadrée. Il est donc possible que vous n’ayez pas accès à tous les opérateurs selon votre localisation. Sur ce point, SFR a pour sa part choisi de proposer une offre qui est disponible partout où la 5G est accessible, le différenciant de la concurrence. Par ailleurs, si la fibre offre en général une connexion stable, la qualité d’un accès 5G dépend davantage de la couverture et des conditions réseau. À vous donc de vérifier la fiabilité de votre connexion mobile, et de choisir l’opérateur le plus adapté à votre situation réelle.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox