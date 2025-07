Freebox Ultra : comment augmenter l’espace de stockage sans se tromper

Comment bien choisir et installer son disque dur sur la Freebox Ultra ? Critères de sélection, installation et mêmes quelques références et où les chercher, on vous dit tout.

Le Server Internet Freebox Ultra est équipé d’une trappe et d’un emplacement permettant d’y installer un disque dur NVMe, permettant le stockage de contenus divers et variés directement sur votre box. Mais Free ne fournit pas directement de disque dur, tant lors de la commande d’une Freebox Ultra que dans sa boutique d’accessoires disponible sur l’espace abonné. De là alors se pose la question : comment bien choisir ?

Si la catégorie de prix et de capacité est difficile à déterminer, selon vos besoins, Free a cependant apporté quelques précisions nécessaires sur les critères à retenir pour sélectionner un bon disque dur pour sa Freebox Ultra. Le format compatible est “2280, M-key, sans dissipateur”, de génération “PCIe 3 ou inférieure”. En dehors de cela, l’opérateur ne fournit pas de contre-indications spécifiques. Il faut cependant noter

Si vous voulez une solution plus simple que de chercher la référence parfaite pour vous, les retours de la communauté sur le site Freebox TooSurToo sont particulièrement utiles. Ainsi, d’après l’expérience de plusieurs utilisateurs, voici une sélection de gammes de disque durs compatibles, bien qu’il y’en ait beaucoup d’autres que vous pourrez retrouver au fil du sujet donné ci-dessus. N’hésitez d’ailleurs pas à donner vos retours d’expérience en commentaires, avec votre propre modèle :

La série Crucial P3 Gen3 ou la série Crucial P3 Plus Gen4

La série Kingston NV2 ou la série Kingston NV3

La série Lexar NM610 Pro

La série PNY CS2230

La série Intel 660P

Comment installer le disque dur :

Une fois que vous l’aurez acheté, il vous restera alors à l’installer. Voici les indications données par Free pour la procédure, qui se veut tout de même assez simple. Débranchez l’alimentation de votre Server Internet, puis retournez le Server Internet et ouvrez la trappe.

Insérez ensuite votre disque dur NVMe en biais dans le connecteur, puis positionnez-le à plat dans l’emplacement jusqu’à entendre un clic.

Une fois le disque dur inséré, repositionnez la trappe et rebranchez l’alimentation de votre Server Internet. S’il n’est pas reconnu par votre Server Internet, il peut être indispensable de formater votre disque dur pour profiter pleinement des fonctionnalités de votre Freebox. Comme pour toutes les opérations liées à ce disque dur, il faudra se rendre sur Freebox Files. Attention, cette opération efface toutes les données du support : pensez à faire une sauvegarde si vous l’avez déjà utilisé auparavant avant de commencer. Depuis l’application Freebox Files, accédez à l’option “Configurer un espace de stockage“, puis sélectionnez le disque connecté ou branchez-en un nouveau. Indiquez ensuite si le support restera branché en permanence (dans le cas d’un disque interne) ou s’il sera utilisé sur d’autres appareils (pour un disque USB). Après avoir lu l’avertissement, cliquez sur Continuer puis Confirmer, donnez un nom au disque et lancez le formatage. Une fois terminé, vous pouvez l’utiliser normalement. Pour bénéficier des fonctions d’enregistrement ou de téléchargement, pensez à le définir comme disque par défaut, les dossiers utiles seront alors créés automatiquement.

