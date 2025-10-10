Free offre un nouveau cadeau avec Canal+ à ses abonnés Freebox et Free Mobile 5G

Le 1er épisode de la nouvelle série Canal+ Les Sentinelles, adaptation de la bande dessinée éponyme de Xavier Dorison, est offerte sur Oqee Ciné.

Habitué à offrir régulièrement de nouveaux contenus le temps d’une semaine à ses abonnés via l’Aktu Free, l’opérateur déroge à ses habitudes cette semaine. Free annonce actuellement dans un mail envoyé à ses abonnés, la disponibilité sans surcoût du 1er épisode de la nouvelle création originale Canal+ “Les Sentinelles”, cette fois directement dans Oqee Ciné, son service de streaming AVOD. Le synopsis : “Pendant la Première Guerre mondiale, l’armée française mène un projet top secret susceptible de renverser le cours du conflit : la création de soldats augmentés.”

Ce contenu est offert jusqu’au 17 octobre sur la plateforme de Free, accessible sur de nombreux supports comme le Player TV Free 4K (Pop et Ultra), Devialet, Révolution, mini 4K, mais aussi via l’application Oqee by Free sur Android TV, Fire TV, Apple TV, Smart TV Samsung, LG, Vidaa OS, Philips, mobile et web. Les abonnés Freebox et Free Mobile 5G avec Oqee by Free y ont ainsi accès. Le 3 octobre dernier, Free avait déjà offert un cadeau sur Oqee Ciné, le premier épisode de la série Revival de SYFY.

